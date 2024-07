Ministerstvo vnútra chce rozšíriť program na ochranu svedkov

Bratislava 2. júla (TASR) - Okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany, by sa mohol rozšíriť. Vyplýva to z návrhu nového zákona o ochrane svedka. Ministerstvo vnútra (MV) SR ho opätovne predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, keďže pre predčasné ukončenie predchádzajúceho volebného obdobia neprešiel celým legislatívnym procesom v Národnej rade SR.



"Cieľom návrhu nového zákona je prispôsobiť poskytovanie ochrany a pomoci súčasným podmienkam, skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny, ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci," vysvetlil rezort.



Po novom by do programu ochrany mohli zaradiť svedka v ohrození života alebo zdravia, ktorý je v trestnom konaní o obzvlášť závažnom zločine, zločine spáchanom organizovanou, zločineckou, teroristickou alebo extrémistickou skupinou, o trestnom čine spáchanom z osobitného motívu alebo o trestnom čine terorizmu.



Návrh na začatie programu ochrany pred súdom by mohli po novom predkladať okrem predsedu senátu aj samosudca alebo prokurátor. O návrhu na začatie alebo ukončenie programu má naďalej rozhodovať komisia.



Zákon ustanovuje aj povinnosti chráneného svedka, ktoré je povinný dodržiavať, pretože ich porušením by mohol ohroziť nielen svoj život, ale i tých, ktorí ho chránia.



Súčasťou návrhu je aj úprava vykonávania programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.