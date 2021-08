Rezort vnútra dostal pokutu za objednávky spojené s realizáciou letov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Ministerstvu vnútra (MV) SR pokutu za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek spoločnosti Euro Jet Intercontinental, spojených s realizáciou letov. Rezort zaplatí pokutu vo výške 85.625 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Janka Zvončeková.



Pokuta sa týka objednávok zadávaných od začiatku roka 2019 do 5. marca 2021. Porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo podľa ÚVO vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ako vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák, ministerstvo vnútra „nepostupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní, zadávalo zákazky (objednávky) spoločnosti Euro Jet Intercontinental bez použitia postupov podľa tohto zákona o verejnom obstarávaní, čím sa vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom o verejnom obstarávaní“.



Ministerstvo vnútra sa dopustilo správneho deliktu, pre ktorý sa ukladá pokuta vo výške piatich percent zo zmluvnej ceny. „Aj v tomto prípade ministerstvo vnútra so zisteniami úradu súhlasilo v plnom rozsahu, a tak mu pokuta bola v zmysle zákona znížená o polovicu, teda na sumu 85.625,46 EUR,“ spresnil Hlivák.



Úrad uložil ministerstvu vnútra pokutu za zadávanie objednávok uvedenej spoločnosti aj v júni, a to za objednávky zadané v období od marca do decembra 2018. Rezort musel zaplatiť 43.821,32 eur. „Môžem potvrdiť, že ministerstvo vnútra už obe pokuty uhradilo. Úrad bude ďalší postup ministerstva vnútra v tejto veci monitorovať,“ doplnil Hlivák.