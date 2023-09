Ministerstvo vnútra hľadá dodávateľov služieb pre cudzincov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR hľadá dodávateľov služieb pre cudzincov, konkrétne pre žiadateľov o azyl, o poskytnutie dočasného útočiska, odídencov v azylových zariadeniach a azylantov alebo cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou. Celková hodnota zákazky je 336.000 eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 3. októbra. Ako pre TASR doplnil rezort, verejné obstarávanie nesúvisí s aktuálnym nárastom nelegálnych migrantov na území SR.



Zákazka je rozdelená na dve časti. "Požadované služby v oboch častiach sú psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a zastupovanie, sociálne poradenstvo, kurz kultúrnej orientácie, kurz slovenského jazyka," uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Termín plnenia zákazky je od novembra 2023 do februára 2024.



Rezort vnútra priblížil, že služby sú do konca októbra poskytované prostredníctvom projektu financovaného najmä z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Nové výzvy z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) však nie sú v súčasnosti ešte vyhlásené, preto je potrebné obstarať tieto služby na vyplnenie preklenovacieho obdobia medzi končiacim a novým projektom financovaným zo zdrojov EÚ.



Prvá časť verejného obstarávania je v predpokladanej hodnote 192.000 eur bez DPH. "Služby pre žiadateľov o udelenie azylu, žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska, odídencov v azylových zariadeniach MV SR – Záchytný tábor Humenné, Pobytový tábor Opatovská Nová Ves a Pobytový tábor Rohovce," spresnil obstarávateľ.



Náklady na druhú časť predpokladá rezort na 144.000 eur bez DPH. Integrácia azylantov a cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou sa realizuje v minimálne dvoch integračných kanceláriách v mestách Bratislava a Košice, ktoré poskytujú služby pre cieľovú skupinu, nachádzajúcu sa na celom území Slovenskej republiky. Integrácia je zabezpečená v spolupráci so zamestnancami migračného úradu.



Ministerstvo pre TASR vysvetlilo, že poskytovanie psychologických, právnych služieb, sociálneho poradenstva a kurzu slovenského jazyka pre žiadateľov o udelenie azylu alebo poskytnutie dočasného útočiska a odídencov v azylových zariadeniach rezortu vyplýva zo zákona. Pokiaľ cudzinci nepožiadajú na Slovensku o žiadnu formu medzinárodnej ochrany, tieto služby im poskytované nie sú.