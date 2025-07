Ministerstvo vnútra plánuje stretnutie s verejným ochrancom práv

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje stretnutie s Kanceláriou verejného ochrancu práv (VOP) k zákonu o politických stranách a politických hnutiach po skončení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR v reakcii na pripomienky VOP Róberta Dobrovodského k aktuálnemu zneniu zákona.



„Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely, po jeho ukončení legislatívci rezortu vnútra plánujú stretnutie s kanceláriou ombudsmana,“ avizoval rezort vnútra.



Ombudsman v utorok (15. 7.) informoval o zapojení sa do medzirezortného pripomienkového konania, prostredníctvom ktorého žiada úpravu v zákone o politických stranách a politických hnutiach. Jeho pripomienky nesmerujú voči predloženej novele, ale už v súčasnosti platnej právnej úprave. Výkon politických práv občanov nesmie byť podľa VOP viazaný na evidenciu trvalého pobytu. Právna úprava podľa jeho názoru diskriminuje občanov SR bez trvalého pobytu na jej území, keďže im odopiera politické práva priznané Ústavou SR.



Dobrovodský tiež navrhuje odstrániť podmienku plnej spôsobilosti na právne úkony v prípade práva voliť a byť volený do orgánov politickej strany a taktiež byť členmi prípravného výboru, štatutárnymi orgánmi, členmi najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu politickej strany.