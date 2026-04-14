Ministerstvo vnútra predložilo koncepciu ochrany mäkkých cieľov
Dokument by mohol uložiť úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravilo Koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 - 2030. Obsiahlo v nej hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„Problematika ochrany mäkkých cieľov je veľmi rozsiahla a síce sú jej parciálne časti rozpracované, systematický a ucelený prístup stále absentuje. Práve táto problematika si vyžaduje systémový prístup, ktorý presahuje rámec čiastkových opatrení a sústreďuje sa na koordinované činnosti na viacerých úrovniach,“ uviedol rezort v dokumente.
Ako zdôraznil, presne definované a vzájomne prepojené ciele sú základným pilierom dobre vybudovaného systému, ktorý má vedieť pružne a adekvátne reagovať na hrozby a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.
„Globálny cieľ koncepcie je zvýšiť bezpečnosť mäkkých cieľov prostredníctvom zvýšenia jeho odolnosti a zvýšenia pripravenosti prostredníctvom manažmentu rizík, odbornej prípravy a výmeny skúsenosti. Problematika ochrany mäkkých cieľov zasahuje do viacerých oblastí - od školstva a dopravy cez zdravotníctvo až po organizovanie športových či kultúrnych podujatí. Osobitnú kategóriu tvoria úrady prístupné verejnosti, ktoré predstavujú potenciálne ciele útoku,“ podotklo ministerstvo v koncepcii.
Dokument by mohol uložiť úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh. O plnení úloh potom majú informovať ministerstvo vnútra. Úrady a ministerstvá by okrem toho mohli dostať i úlohy spojené so zvyšovaním odolnosti či pripravenosti.
Koncepcia okrem toho spomína i potrebu aktualizovať legislatívne a nelegislatívne materiály. Potrebné je aj vytvoriť systém pre monitorovanie a hodnotenie hrozby útoku na mäkké ciele. V neposlednom rade počíta koncepcia aj s podporou preventívnych a vedeckých aktivít v tejto oblasti.
