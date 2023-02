Ministerstvo vnútra predložilo nový zákon o ochrane svedka

Bratislava 1. februára (TASR) - Legislatíva ochrany svedka sa má zefektívniť a skvalitniť. Zabezpečiť to má nové znenie zákona, ktoré Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh podľa rezortu reformuje poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému a chránenému svedkovi, zvyšuje bezpečnosť svedkov svedčiacich o najzávažnejších trestných činoch a zjednodušuje administratívny i schvaľovací proces realizácie programu ochrany.



"Ochrana svedka podľa návrhu zákona predstavuje najvyšší stupeň ochrany, ktorý sa uplatňuje vo výnimočných prípadoch, ak svedkom hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo a bezpečnosť ohrozeného alebo chráneného svedka alebo jeho blízkych osôb nebude možné zabezpečiť inými adekvátnymi a efektívnymi prostriedkami a opatreniami," približuje predkladacia správa.



Návrh podľa rezortu vychádza zo skúseností z praxe, požiadaviek vyplývajúcich z analýz bezpečnostného prostredia a diskusií s relevantnými subjektmi.



Potrebu nového zákona zdôvodňuje ministerstvo novými závažnými formami trestnej činnosti, ktoré sa objavili od prijatia súčasného zákona v roku 1998. Ide napríklad o cezhraničný organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus, nárast radikalizmu a extrémizmu. "Priniesli aj potrebu rýchlo a pružne reagovať pri ochrane svedkov v záujme zachovania ich ochoty poskytovať dôkazy," vysvetlil rezort. Opatrenia programu na ochranu svedka považuje za účinný prostriedok boja s najzávažnejšou kriminalitou. Prispievať majú aj k skvalitneniu trestného konania najmä v najzávažnejších kauzách vzhľadom na ochotu svedčiť aj z dôvodu, že mu bude garantovaná stopercentná bezpečnosť.



Návrhom sa tiež novelizujú súvisiace ustanovenia zákona o Policajnom zbore. Zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť od augusta.