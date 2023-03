Ministerstvo vnútra pripravuje nový akčný plán boja proti terorizmu

Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027. Cieľom je stanoviť opatrenia a úlohy, ktorými sa zabezpečí včasné odhalenie a odstránenie predvídateľných teroristických hrozieb a rizík, plynúcich pre Slovenskú republiku, jej občanov, obyvateľov, ako aj pre bezpečnostné, zahraničnopolitické, ekonomické a iné záujmy. Vyplýva to z predbežnej informácie.



"Najväčšou teroristickou hrozbou sú samoradikalizovaní individuálni aktéri alebo menšie bunky radikálov, ovplyvnení pravicovou alebo náboženskou extrémistickou propagandou, kde významnú mieru zohráva virtuálny priestor, ktorý vytvára podmienky pre izoláciu týchto aktérov v reálnom svete a pre ich zrýchlený radikalizačný proces," komentoval aktuálnu situáciu rezort. Ako dodal, hrozbu potvrdil aj teroristický útok spáchaný 12. októbra 2022 v Bratislave. Išlo o útok v podniku Tepláreň.



V súčasnosti dochádza podľa ministerstva nielen k zintenzívneniu pretrvávajúcich pôvodných hrozieb, ale aj k vytváraniu nových. Poukázalo napríklad na pretrvávajúci návrat zahraničných teroristických bojovníkov do domovských krajín, respektíve repatriácie osôb z konfliktných zón džihádu, ktorý vytvára (pre ich vnímanie ako hrdinov alebo martýrov) riziko ovplyvnenia, trénovania a radikalizovania nielen svojho bezprostredného okolia.



"S bezpečnostnými rizikami je spojená aj pokračujúca nelegálna migrácia osôb s teroristickým pozadím spojená s migračnými vlnami vojnových utečencov, ktorej nebezpečnosť sa zvýšila ľahšou dostupnosťou k zbraniam z Ukrajiny," načrtol rezort.



Cieľom akčného plánu je pokračovať v budovaní spolupráce a koordinácie medzi rôznymi orgánmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou za účelom dosiahnutia bezpečného a stabilného prostredia v Slovenskej republike. Pripomienkové konanie by mohlo začať v júli.