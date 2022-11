Ministerstvo vnútra pripravuje nový systém evidencie dopravných nehôd

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje nový systém evidencie dopravných nehôd. Spustený by mohol byť koncom roku 2025. Priniesť má prepracovanú biznis logistiku, nové aplikačné služby a jednoduchšie generovanie štatistických dát a reportov pre laickú i odbornú verejnosť. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.



"V súčasnosti využívaný systém evidencie dopravných nehôd je v prevádzke od roku 2007. Na jeho vývoj bola použitá dnes už nepodporovaná technológia. To znamená, že náklady na realizáciu akýchkoľvek úprav v systéme, napríklad dôvodu zmien v legislatíve, sú neadekvátne vysoké," zdôvodnil rezort.



Náklady na realizáciu nového systému budú podľa MV SR známe po ukončení verejného obstarávania, ktoré v súčasnosti pripravujú.