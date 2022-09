Ministerstvo vnútra pripravuje zriadenie rezortnej autoškoly

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) pripravuje zriadenie vlastnej rezortnej autoškoly. Jej primárnou úlohou bude školiť príslušníkov a zamestnancov ministerstva na zabezpečenie základných úloh rezortu vnútra. Pripravovať preto bude žiadateľov o vodičské preukazy skupiny C, D a ich podskupín. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.



"Vznik autoškoly v prvej fáze bude bez nákladov, keďže vozidlá aj inštruktorov pokryjeme z majetkových a personálnych kapacít MV SR. Uvažujeme však aj o detašovaných pobočkách autoškoly v rámci rezortu, keďže už dnes evidujeme viac ako 500 záujemcov o získanie vodičského oprávnenia z rôznych pracovísk na Slovensku, najmä od hasičov," priblížil rezort.



Aktuálne ministerstvo pripravuje žiadosť o registráciu Autoškoly MV SR v súčinnosti s rezortom dopravy a Okresným úradom Bratislava. Autoškola má sídliť na Kopčianskej ulici v Bratislave. "Požiadať o zaradenie do kurzu môže policajt, hasič, horský záchranár alebo občiansky zamestnanec MV SR," doplnil rezort.



Inštruktori rezortnej autoškoly absolvujú prípravu v interných zariadeniach MV SR. "Preukaz inštruktora Autoškoly MV SR bude platný iba v prostredí Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, v súkromnej sfére teda jeho držiteľ nebude môcť pôsobiť," vysvetlili z ministerstva.



Začiatkom roka zhodnotilo ministerstvo vnútra situáciu s nedostatkom vodičov, ale aj strojníkov či špecialistov ako vážnu. Skonštatovalo, že v niektorých regiónoch je ohrozená činnosť zložiek, ako sú polícia, hasiči či civilné organizačné jednotky. Chýbajú najmä vodiči nákladných vozidiel a autobusov.



Pôvodná autoškola MV SR ukončila svoju činnosť v roku 2015, jej fungovanie podľa rezortu znemožnili legislatívne prekážky. Zmenilo sa to až po poslednej novele zákona.