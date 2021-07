MINISTERSTVO VNÚTRA: Rodné čísla zatiaľ zostávajú

Bratislava 2. júla (TASR) – Rodné čísla sa zatiaľ rušiť nebudú. Štát nebude po dohode na koaličnej rade pokračovať v projekte začatom minulou vládou, ktorým sa mali zaviesť nové identifikátory fyzických osôb. Témou sa však plánuje ministerstvo vnútra zaoberať aj naďalej. Stanovisko TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



„Prideľovanie rodných čísel nebude zmenené a prípadné problémy budú riešené ad hoc pre konkrétny prípad,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň deklarovalo, že do budúcnosti pripraví nové riešenie, ktoré nebude mať zásadné negatívne sekundárne dosahy na informačné systémy štátnej správy.



Do projektu identifikátorov sa podľa MV SR investovalo približne 12 miliónov eur v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Časť z hardvéru obstaraného na tento účel využíva rezort pri prevádzke svojich systémov.



Zrušenie projektu uvítalo občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré patrilo ku kritikom projektu. „Viacero problémov, ktoré sa daný projekt snažil adresovať, považujeme za relevantné. Je ale potrebné o ich riešení viesť odbornú diskusiu, zhodnotiť vhodné alternatívy a tie aj nákladovo odhadnúť. Najmä dodatočne vyvolané náklady v rámci jednotlivých informačných systémov verejnej správy,“ upozornilo na sociálnej sieti.



Zavedenie identifikátorov fyzických osôb presadzovala bývalá ministerka vnútra za Smer-SD Denisa Saková. V novembri 2019 návrh zákona odobrila predošlá vláda. Do parlamentu sa už nedostal. Vtedajšia opozícia i niektoré mimovládne organizácie projekt kritizovali.



Rezort vnútra zdôvodňoval potrebu identifikátorov tým, že rodné čísla už nepostačujú požiadavkám dnešných informačných systémov. Argumentoval aj chybovosťou pri prideľovaní rodného čísla a následnými neželanými duplicitami. Novým systémom chcel zabrániť aj zneužitiu osobných údajov.