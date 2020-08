Rezort vnútra spustil výberové konania na prednostov okresných úradov

Bratislava 13. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra SR vo štvrtok spustilo proces výberového konania na zvyšných 15 neobsadených postov prednostov okresných úradov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. augusta, vypočutia kandidátov by chcel rezort uzatvoriť do konca septembra. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Barbara Túrosová.



Informácie o výberových konaniach zverejnilo ministerstvo na svojej webovej stránke. „Od uchádzačov požadujeme minimálne trojročnú skúsenosť s riadením kolektívu pracovníkov, minimálne 15 ľudí, minimálne dvojročnú skúsenosť s prácou v štátnej alebo verejnej správe a trestnú a morálnu bezúhonnosť," povedala Túrosová.



Ako priblížilo MV SR, kandidáti vyplnia prostredníctvom krátkeho formulára všetky požadované informácie a následne ich odošlú cez webovú stránku rezortu. Každá prihláška musí obsahovať titul, meno a priezvisko, životopis a profesijnú víziu, ktorú chce kandidát ako prednosta v rámci svojej funkcie realizovať.



„Pri výbere prednostov kladie rezort dôraz na maximálnu mieru profesionality a transparentnosti," zdôraznila Túrosová. Uchádzačov bude posudzovať odborná komisia zložená z vedúcich pracovníkov ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR. Miesto v komisii rezort ponúkol aj mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko. Z kapacitných dôvodov sa však nebude môcť do procesu zapojiť.



Komisia posúdi všetky doručené žiadosti a vybraní kandidáti, ktorí splnia požadované náležitosti, budú prizvaní na samostatné vypočutia. „Rezort vnútra odhaduje, že všetky vypočutia kandidátov by mohli byť uzatvorené do konca septembra. Víťazní kandidáti budú následne odporučení ministrovi vnútra na vymenovanie," skonštatovala Túrosová.



Vláda Igora Matoviča dosiaľ vymenovala 57 nových prednostov okresných úradov. Celkovo bolo treba obsadiť 72 miest.