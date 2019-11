Ministerstvo vnútra zaregistrovalo zmenu názvu ĽSNS

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo zmenu názvu ĽSNS na Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko. TASR to potvrdili z tlačového odboru rezortu vnútra. Podľa ministerstva názov nie je v rozpore s aktuálnym znením zákona o politických stranách, pretože neobsahuje meno a priezvisko štatutára strany.



"Názov politickej strany 'Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko' neobsahuje meno a priezvisko štatutárneho orgánu. V čase konania o zápise nových stanov, v rámci ktorého bola navrhnutá aj zmena názvu politickej strany, boli členmi štatutárneho orgánu Marian Kotleba a Rastislav Schlosár. Keďže v názve politickej strany sa mená a priezviská týchto osôb nenachádzajú, neexistoval zákonný dôvod na odmietnutie zápisu takéhoto názvu politickej strany," skonštatovalo ministerstvo vnútra.



Rezort v tejto súvislosti poukázal na znenie platnej novely zákona, ktorá hovorí, že názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko štatutára, člena štatutárneho orgánu či člena prípravného výboru strany. Z vyjadrenia ministerstva vyplýva, že to nie je prípad názvu Kotlebovci.



Predseda Národnej rady (NR) SR v utorok (19. 11.) na tlačovej konferencii povedal, že niektoré stany obchádzajú aktuálny zákon o politických stranách a MV by nemuselo zaregistrovať názov Kotlebovci - ĽSNS. Naznačil, že ĽSNS by tak nemusela v nadchádzajúcich voľbách kandidovať. "Keďže je volebná kampaň a zmena názvu nie je možná, zákon pozná len jednu sankciu. Som zvedavý, či MV naberie odvahu na kontrolu strany kotlebovcov," skonštatoval.