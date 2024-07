Ministerstvo kultúry vyjadruje obavy v súvislosti so zmluvami

Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadruje obavy v súvislosti s uzatvorením zmluvy medzi Slovenským národným divadlom (SND) a OC Karpatia. TASR o tom informovala z odboru komunikácie ministerstva Petra Bačinská. Podotkla, že celkovo SND vznikli náklady 82.200 eur bez DPH na priestory, ktoré nie sú použiteľné a nie je vyrovnaná ani zmena účelu stavby.



Ministerstvo priblížilo, že sa divadlo zaviazalo platiť za priestory bývalého obchodného domu Lamač pre Umelecko-dekoračné dielne (UDD) SND mesačné nájomné 18.000 eur bez DPH. "SND platí nájomné už od 14. júna, ale UDD sa reálne môžu do priestorov presunúť až po ich rekonštrukcii, ktorá má byť v zmysle zmluvy ukončená do 31. augusta. SND tak už viac ako mesiac platí zo štátnych peňazí priestory, ktoré nemôže využívať," dodal rezort. Tiež sa podľa neho divadlo zaviazalo zaplatiť aj zábezpeku vo výške troch mesačných nájmov a alikvotnú čiastku 10.200 eur bez DPH za obdobie od 14. júna do 30. júna.



"Rezort zároveň konštatuje porušenie predpisov Ministerstva kultúry SR zo strany generálneho riaditeľa Matej Drličku," podotklo MK. Podľa jeho slov sa štatutár organizácie, ktorá je v pôsobnosti rezortu kultúry, musí zdržať uskutočňovania všetkých právnych úkonov, ktorých následkom by bol vznik, zmena alebo zánik zmluvných, ako aj mimozmluvných vzťahov a akýchkoľvek iných právnych vzťahov s fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie bežnej prevádzkovej činnosti organizácie.



Tiež má podľa rezortu povinnosť zdržať sa akýchkoľvek krokov, ktoré súvisia s prijímaním rozhodnutí vo vzťahu k nakladaniu s majetkom a finančnými zdrojmi organizácie, ktoré bezprostredne nesúvisia so zachovaním jej bežnej prevádzky. "Nemôže ani vydávať jednostranné úkony, súhlasy alebo stanoviská, ktoré by mohli mať dosah na hospodárenie subjektov pod správou ministerstva kultúry, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť týchto subjektov alebo by mali priamy vplyv na rozpočet organizácie. Súhlas na uzavretie zmluvy s OC Karpatia generálny riaditeľ Matej Drlička od ministerky kultúry nedostal," dodalo MK SR.



Postup generálneho riaditeľa SND sa podľa ministerstva javí ako neakceptovateľný. "Tento postup je v rozpore s rozpočtovými pravidlami verejnej správy a je neprípustné, aby sa s verejnými financiami nakladalo takýmto nehospodárnym spôsobom," uzavrel rezort kultúry.