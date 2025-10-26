< sekcia Slovensko
Ministerstvo: Výmera lesných pozemkov a porastov sa v SR zvyšuje
Lesnatosť počítaná ako podiel výmery lesných pozemkov na celkovej výmere SR vlani podľa MPRV dosiahla 41,4 %, na jedného obyvateľa SR tak pripadá 0,36 ha lesa.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Výmera lesných pozemkov a lesných porastov sa v SR dlhodobo zvyšuje. Plocha lesných porastov sa priemerne ročne zvýšila o 1038 hektárov (ha). Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v zelenej správe za minulý rok.
„Podľa údajov súhrnných informácií o stave lesov v roku 2024 dosiahla výmera lesných porastov 1.957.000 ha a od roku 1990 sa zvýšila najmä v dôsledku zmeny druhu pozemku o 35.300 ha, teda o 1,8 %,“ spresnil agrorezort.
Lesnatosť počítaná ako podiel výmery lesných pozemkov na celkovej výmere SR vlani podľa MPRV dosiahla 41,4 %, na jedného obyvateľa SR tak pripadá 0,36 ha lesa. „Najvyššia lesnatosť 56,5 % je v Žilinskom samosprávnom kraji. Od roku 2010 sa výmera porastovej pôdy znížila iba v Bratislavskom kraji (o 96,1 ha),“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
