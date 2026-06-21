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Ministerstvo vyplatilo vlani obetiam trestných činov 1,5 milióna eur
Zákon upravuje aj odškodnenie obetí trestných činov obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby či nedobrovoľného zmiznutia.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyplatilo v minulom roku odškodnenie obetiam násilných trestných činov vo výške 1,5 milióna eur. Odškodnenie je možné poskytnúť obeti úmyselného násilného trestného činu, najčastejšie ide o trestný čin ublíženia na zdraví, prípadne pozostalým po zomretom pri trestnom čine vraždy. Pre TASR to uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia MS.
Zákon upravuje aj odškodnenie obetí trestných činov obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo nedobrovoľného zmiznutia. Základnou podmienkou je, že ide o obeť úmyselného násilného trestného činu a že tento trestný čin bol spáchaný na území Slovenskej republiky. Pre vznik nároku na odškodnenie je súčasne potrebné uplatnenie si nároku v trestnom konaní, nevzťahuje sa to však v niektorých prípadoch po prerušení alebo zastavení trestného stíhania a počas trestného konania, teda ešte v priebehu.
Z procesného hľadiska je teda odškodnenie možné poskytnúť po právoplatnom skončení trestného konania, ktorého výsledky potvrdzujú, že obeti násilného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví. Ďalej v niektorých prípadoch po prerušení alebo zastavení trestného stíhania, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti násilného trestného činu spôsobená ujma na zdraví. Odškodnenie je možné poskytnúť aj počas trestného konania, teda ešte v priebehu, ak došlo k začatiu trestného stíhania a doterajšie výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že obeti násilného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví skutkom, ktorý má znaky trestného činu.
Žiadosť o poskytnutie odškodnenia je v podobe formulára k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/sluzby/pomoc-obetiam/obete-trestnych-cinov/ako-moze-ziskat-odskodnenie/?csrt=8367161677611935424. Odškodnenie sa poskytuje vo výške bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia.
Pokiaľ bola trestným činom spôsobená smrť, pre pozostalého je výška odškodnenia dvadsaťpäťnásobok sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu. Pritom, ak je len jedna pozostalá obeť násilného trestného činu, ktorá bola odkázaná výživou na zomretého, odškodnenie je v sume päťdesiatnásobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.
Pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo trestnom čine nedobrovoľného zmiznutia má obeť násilného trestného činu nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške desaťnásobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.
Čo sa týka maximálnej sumy odškodnenia, tá pre jeden prípad predstavuje päťdesiatnásobok sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.
Zákon upravuje aj odškodnenie obetí trestných činov obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo nedobrovoľného zmiznutia. Základnou podmienkou je, že ide o obeť úmyselného násilného trestného činu a že tento trestný čin bol spáchaný na území Slovenskej republiky. Pre vznik nároku na odškodnenie je súčasne potrebné uplatnenie si nároku v trestnom konaní, nevzťahuje sa to však v niektorých prípadoch po prerušení alebo zastavení trestného stíhania a počas trestného konania, teda ešte v priebehu.
Z procesného hľadiska je teda odškodnenie možné poskytnúť po právoplatnom skončení trestného konania, ktorého výsledky potvrdzujú, že obeti násilného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví. Ďalej v niektorých prípadoch po prerušení alebo zastavení trestného stíhania, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti násilného trestného činu spôsobená ujma na zdraví. Odškodnenie je možné poskytnúť aj počas trestného konania, teda ešte v priebehu, ak došlo k začatiu trestného stíhania a doterajšie výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že obeti násilného trestného činu bola spôsobená ujma na zdraví skutkom, ktorý má znaky trestného činu.
Žiadosť o poskytnutie odškodnenia je v podobe formulára k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/sluzby/pomoc-obetiam/obete-trestnych-cinov/ako-moze-ziskat-odskodnenie/?csrt=8367161677611935424. Odškodnenie sa poskytuje vo výške bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia.
Pokiaľ bola trestným činom spôsobená smrť, pre pozostalého je výška odškodnenia dvadsaťpäťnásobok sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu. Pritom, ak je len jedna pozostalá obeť násilného trestného činu, ktorá bola odkázaná výživou na zomretého, odškodnenie je v sume päťdesiatnásobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.
Pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby alebo trestnom čine nedobrovoľného zmiznutia má obeť násilného trestného činu nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške desaťnásobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.
Čo sa týka maximálnej sumy odškodnenia, tá pre jeden prípad predstavuje päťdesiatnásobok sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu.