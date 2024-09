Ministerstvo vypracovalo program starostlivosti o Muránsku planinu

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vypracovalo program starostlivosti o Národný park (NP) Muránska planina, jeho ochranné pásmo a okolité chránené územia. Ide o územie s celkovou výmerou 39.236 hektárov. Zlepšiť sa má ochrana biotopov hlucháňa hôrneho, a to predovšetkým cez realizáciu opatrení. Materiál predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Predkladaný materiál významne prispeje k odstráneniu výhrad uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci ochrany hlucháňa hôrneho zo dňa 22. júna 2022. Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica patrí do lokalít jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku," uviedol envirorezort. Dodal, že hlucháň patrí aj medzi predmety ochrany Národného parku Muránska planina a chránených areálov Pramenná oblasť Rimavy, Tisovský kras a Stolica.



Pre chránené územia sú v programe nastavené opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, podmienky ich využívania a taktiež aj ďalšieho rozvoja udržateľného cestovného ruchu. "Cieľom predkladaného materiálu je určiť a následne zabezpečiť prostredníctvom navrhovaných opatrení podmienky pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov ochrany NP Muránska planina, chránených areálov Pramenná oblasť Rimavy, Stolica a Tisovský kras a prírodnej rezervácie Homoľa, ako aj v prekrývajúcich sa územiach európskeho významu a v chránenom vtáčom území," skonštatovalo MŽP.



Opatrenia majú zahŕňať bezzásahový režim, aktívne manažmentové opatrenia na lesných i nelesných pozemkoch. Kľúčové je podľa rezortu pokračovanie obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov, ktoré je významné pre zachovanie vzácnych lúčnych biotopov a druhov, na udržanie tradičných aktivít a zamestnanosti. "Predmetom ochrany v daných chránených územiach sú biotopy európskeho a národného významu, ako aj biotopy druhov európskeho a národného významu a abiotické javy," priblížilo.



MŽP pripomína, že v rokoch 2020 a 2022 sa uskutočnilo prerokovanie pripomienok k zonácii Muránskej planiny. Následne v rokoch 2022 - 2023 vláda vyhlásila NP Muránska planina a jeho zóny, ako aj chránené areály Tisovský kras, Pramenná oblasť Rimavy, Stolica a prírodnú rezerváciu Homoľa. "Až následne bolo možné dopracovať návrh programu starostlivosti, a to po dôslednej analýze pripomienok dotknutých subjektov (posledné rokovanie sa uskutočnilo v apríli 2024) a po ich náležitom zohľadnení," tvrdí ministerstvo.