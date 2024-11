Ministerstvo: Vznik národnej brigády by priniesol zmenu v zákonoch

Bratislava 5. novembra (TASR) - Pri legislatívnych zmenách, ktoré povedú ku vzniku národnej brigády je potrebné vyriešiť ďalšie podmienky v iných zákonoch. Materiál je stále v štádiu prípravy. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva obrany (MO) SR.



"Nakoľko ide o veľmi vážny zásah do systému tvorby a výcviku záloh, v záujme rezortu obrany je vykonať také úpravy, aby sa v budúcnosti redukovali potreby zmien na čo najnižšiu možnú mieru," uviedol rezort obrany.



Vznik národnej brigády avizoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom augusta. Povedal vtedy, že štát nechce opätovne zaviesť povinnú vojenskú službu. Štát by týmto krokom chcel otvoriť aktívne zálohy pre viac skupín obyvateľov. Pripomienkové konanie k materiálu chcel rezort pôvodne spustiť ešte v septembri.