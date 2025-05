Ministerstvo: Za narušenie výchovy súdy považujú aj záškoláctvo detí

Bratislava 31. mája (TASR) - V rámci rozhodovacej praxe považujú súdy za vážne narušenie výchovy aj sústavné záškoláctvo detí, častejšie dopúšťanie sa drobných krádeží, poškodzovanie cudzej veci alebo predčasný pohlavný život. Počet detí s vysokou absenciou rastie, približne desať percent žiakov má problém s pravidelnou dochádzkou. Pre TASR na to poukázali z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



„Za vážne ohrozenie výchovy maloletého dieťaťa možno všeobecne považovať taký stav, keď jeho výchova síce ešte nie je narušená, je však reálna možnosť jej narušenia. Tá môže spočívať najmä v nevyhovujúcom rodinnom prostredí alebo v nedostatku mravnej a výchovnej spôsobilosti rodičov,“ vysvetľuje MS. Deje sa to napríklad v prípadoch, keď sa rodičia sami dopúšťajú trestnej činnosti, ohrozovania mravnej výchovy mládeže či sú psychicky narušení.



Ministerstvo preto upozorňuje, že dôsledky nie sú zanedbateľné iba vo vzťahu k úspešnejšej budúcnosti detí, ale aj vo vzťahu k rodičom a ich konaniu s možnými následkami v rodinnoprávnej a trestnoprávnej rovine. Spolu s narušením riadnej výchovy detí tak nejde iba o vplyv záškoláctva na vzdelávací proces, horšie výsledky, stratu kontaktu so spolužiakmi či vyššiu pravdepodobnosť rizikového správania v podobe delikventného. „Prioritou je včasná identifikácia problémov u detí a rodín, aby im bolo umožnené budovať lepšiu budúcnosť, ukázať perspektívu ako takú s reálnou možnosťou v živote uspieť,“ uzavrelo MS.