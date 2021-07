Ministerstvo zahraničia naďalej odporúča necestovať do zahraničia

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR naďalej odporúča necestovať do zahraničia. Odvoláva sa na aktuálnu situáciu vo svete v dôsledku pandémie nového koronavírusu a šírenie delta variantu vírusu. TASR o tom informoval komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie.



"Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných protipandemických opatrení vo svete sa občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo ďalším komplikáciám pri cestovaní," upozorňuje ministerstvo.



Vyzýva na zváženie osobného rozhodnutia o cestovaní mimo SR za akýmkoľvek účelom. Aktuálna situácia, v prípade vzniku stavu núdze, môže podľa rezortu diplomacie podstatne skomplikovať a predĺžiť dobu nevyhnutnú na poskytnutie konzulárnej asistencie zo strany príslušných zastupiteľských úradov SR.



Pripomína tiež, že maximálny dôraz treba klásť na uzatvorenie kvalitného cestovného poistenia, venovať zvýšenú pozornosť dátumu platnosti cestovných dokladov, ako aj vytvoreniu dostatočnej finančnej rezervy pre prípad núteného predĺženia pobytu v zahraničí. Na pamäti treba mať tiež aktuálne obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín.



V prípade núdze v zahraničí sa môžu Slováci obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (+421 2 5978 5978). Pri cestovaní do zahraničia je občanom odporúčané využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva.