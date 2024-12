Ministerstvo zahraničných vecí odmieta obvinenie o energetickom fronte

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmieta vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o otvorení druhého energetického frontu, ako aj vyjadrenia o spojenectve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Zelenskyj podľa rezortu nepodložene fabuluje. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor MZVEZ.



"Bola to práve súčasná vláda SR, ktorá si do cestovnej mapy slovensko-ukrajinskej spolupráce dala ako jednu z priorít projekt posilnenia prepojenia energetickej prenosovej sústavy. Elektrickú energiu dodávajú firmy zo Slovenska na komerčnej báze, veď nemôžu financovať ukrajinský štát. Od začiatku konfliktu pomáhame a budeme naďalej humanitárne pomáhať bezbranným, ťažko skúšaným obyvateľom Ukrajiny v rámci našich možností," uviedol rezort.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí by podľa MZVEZ SR nemalo prehliadať fakt, že ruský plyn prúdiaci cez ukrajinské územie prináša krajine príjem, ktorá ho podľa rezortu potrebuje. Ako ministerstvo dodalo, členské štáty Európskej únie a aj Slovensko podporujú Ukrajinu a jej ľud, tá by si nemala vytvárať nových nepriateľov.



Rezort tvrdí, že Zelenskyj počas decembrového rokovania Európskej rady predložil "absurdný návrh" kúpiť si od Slovenska súhlas s členstvom v Severoatlantickej aliancii z ruských aktív, a nie za svoje peniaze. MZVEZ zdôraznilo, že súhlas nie je na predaj. Ukrajinský prezident sa podľa ministerstva vyhráža Slovensku Európskym spoločenstvom, v ktorom ešte jeho krajina ani nie je. "Toto všetko sa však môže rýchlo obrátiť proti samotnej Ukrajine," dodal rezort diplomacie.



Zelenskyj v sobotu (28. 12.) na sociálnej sieti obvinil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z otvorenia druhého energetického frontu proti Ukrajine na pokyn Putina. Reagoval tak na piatkové Ficove vyjadrenia o odvetných opatreniach vrátane zastavenia dodávok elektriny, ak by cez Ukrajinu na Slovensko prestal od roku 2025 prúdiť ruský plyn.