Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmenu cenových opatrení v sektore
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska upozorňuje, že návrh cenového opatrenia, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, znižuje platby pre mobilné hospice.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zmenu opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) kritizuje, že sa tak znížia platby mobilným hospicom, a tým sa zníži ich dostupnosť pre pacientov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla koordinátorka členskej základne AHAPS Beáta Bialončíková.
Asociácia upozorňuje, že návrh cenového opatrenia, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, znižuje platby pre mobilné hospice. Varuje, že ak budú zmeny prijaté v súčasnej podobe, hrozí, že mobilným hospicom bude uhrádzaná len jednosmerná cesta za pacientom. „Z našich údajov vyplýva, že na jeden mobilný hospic by to znamenalo ročnú stratu vo výške 2724 eur. V čase, keď výrazne stúpajú náklady, to môže znamenať zhoršenie dostupnosti mobilných hospicov pre mnohé regióny Slovenska,“ uviedla prezidentka AHAPS Alena Kollárová.
Ozrejmila, že financovanie mobilných hospicov už dnes nie je dostatočné. „Pokiaľ budú zdravotné poisťovne mobilným hospicom uhrádzať len jednosmernú cestu k pacientovi, obávame sa, že mobilné hospice budú preferovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov v oblastiach, ktoré sú v ich bezprostrednej blízkosti,“ uviedla asociácia.
Zmeny má priniesť úprava opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Rezort v predložených materiáloch argumentuje technickými obmedzeniami informačných systémov. „Navrhuje sa vypustiť slová ‚a späť do miesta prevádzky mobilného hospicu‘ z dôvodu nemožnosti reálne toto zapracovať do informačných systémov poskytovateľov mobilných hospicov a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti vzhľadom na hviezdicovitý systém, ktorý je v súčasnosti fungujúci,“ uvádza ministerstvo.
Rezort takisto navrhuje ustanoviť nové ceny transfúznych liekov a výkonov s cieľom dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri ich výrobe. Stanovuje aj regulované ceny pre nové typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
