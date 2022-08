Ministerstvo zdravotníctva plánuje nový katalóg ambulantných výkonov

Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje nový katalóg, ktorý má jednoznačnejšie určiť a popísať ambulantné výkony na základne skúseností z praxe. Termín jeho dokončenia nie je zatiaľ známy. Vyplýva to zo stanoviska rezortu pre TASR. O novom katalógu hovorí aj memorandum o spolupráci medzi ministerstvami zdravotníctva a financií.



"SWOT analýza k spôsobu zabezpečenia katalógu ambulantných výkonov bola v zmysle memoranda MZ a ministerstva financií pripravovaná, momentálne sa vyhodnocujú možné riešenia týkajúce sa zabezpečenia nového katalógu," uviedol komunikačný odbor rezortu. Doplnil, že pokiaľ nebude prijaté záväzné rozhodnutie o ďalšom postupe, je predčasné určovať konkrétne termíny.



Zároveň potvrdil, že MZ pracuje na kultivácii platobného systému pre nemocnice, tzv. DRG systému, čo je mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta. "Aktuálne zbiera relevantné dáta od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli jednotné," priblížil. Prioritou je podľa neho opracovať a nastaviť metodiku kontroly medicínskych a ekonomických dát, samotné očistenie dát a výpočet relatívnych váh, ktoré sú základnou podmienkou spravodlivého DRG systému.



Ministerstvo chce okrem toho zvýšiť mieru komunikácie o kvalite vykazovaných dát a poskytnutie relevantnej spätnej väzby poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Spolu by viedli k prepracovaniu sporných častí metodiky Kalkulačnej príručky s cieľom zabezpečiť v nasledujúcich rokoch kvalitné dáta pre kultiváciu DRG systému," doplnil.



DRG systém podľa rezortu umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík, to znamená, že v tomto systéme je výška úhrady závislá od diagnózy pacienta. "Pomôže v nastolení väčšej spravodlivosti a efektivity vo financovaní zdravotníctva a v identifikácii prípadných pochybení," dodal.