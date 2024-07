Ministerstvo zdravotníctva pracuje na reforme záchraniek

Bratislava 31. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na reforme záchrannej zdravotnej služby. Zmeny by mali byť účinné od začiatku budúceho roka. Vyplýva to zo stanoviska rezortu pre TASR.



"Reforma je, čo sa týka internej prípravy, vo finále a plánované zmeny v systéme záchrannej zdravotnej služby budú v priebehu augusta komunikované s partnermi v sektore. Následne bude pripomienkované konanie a účinnosť zmien sa plánuje od 1. januára 2025," uviedli z komunikačného odboru ministerstva.



Zmeny majú priniesť dostupnejšiu a adresnejšiu neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Rezort poukázal na to, že zmenami prejdú indikačné kritériá Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR a má sa meniť aj sieť záchraniek. Tá má byť geograficky aj procedurálne napojená na optimalizovanú sieť nemocníc.