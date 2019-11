Ministerstvo zdravotníctva pripravuje Národný kardiovaskulárny program

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje Národný kardiovaskulárny program. Problematiku rieši odborná skupina, pričom aktuálne sa realizujú analýzy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Odborná skupina vznikla v rámci projektu „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“. Po zrealizovaní analýz by mala byť ťažiskom jej práce príprava a tvorba skupiny štandardných preventívnych postupov.



"Zatiaľ je predčasné špecifikovať všetky konkrétne výstupy, v budúcnosti je možné uvažovať aj o štandardnom preventívnom postupe na odhalenie fibrilácie predsiení," načrtla. Ministerstvo tak reagovalo na iniciatívu pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá tvrdí, že na Slovensku chýba skríning na včasné odhalenie tohto ochorenia.



Rezort zdravotníctva pripomenul, že tento rok venoval prevencii maximálnu pozornosť. Spustil tri skríningy týkajúce sa onkologických ochorení - rakoviny hrubého čreva, prsníkov a krčka maternice.