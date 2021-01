Ministerstvo zdravotníctva spúšťa očkovaciu kampaň, motívom je sloboda

Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spúšťa kampaň Vakcína je sloboda na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na novej webstránke slovenskoproticovidu.sk ponúkne odpovede na viac než 40 otázok o očkovaní, vakcínach, ich benefitoch, ale aj možných nežiaducich účinkoch. Predstaví tiež osobnosti, ktoré sa zapájajú do kampane. MZ SR o tom informovalo v piatok.



Kampaň Vakcína je sloboda a symbol víťazstva v písmene “V” podľa rezortu nesú posolstvo, aké ľudí spájalo v mimoriadnych historických chvíľach. „V slovenských dejinách sme ním odprevadili do minulosti komunizmus a privítali demokraciu. Veríme, že dnes si s jeho pomocou takisto poradíme aj s koronavírusom a ochorením COVID-19, nad ktorým zvíťazíme a získame späť svoj slobodný život bez obmedzení,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).



Názov webovej stránky slovenskoproticovidu.sk má byť zároveň výzvou, aby sa spoločnosť dokázala zjednotiť a zabojovať proti spoločnému nepriateľovi. "Stránka poskytne občanom potrebnú orientáciu v téme očkovania, a tí sa tak budú môcť rozhodovať a konať na základe faktov overených odborníkmi, verejnými zdravotníkmi, infektológmi či epidemiológmi, a nie na základe neoverených informácií," priblížilo MZ SR. Zároveň má web vytvárať priestor pre názory celospoločensky rešpektovaných osobností, ktoré sa rozhodli podporiť očkovaciu kampaň.



Prvými osobnosťami podporujúcimi kampaň Vakcína je sloboda sú napríklad Zuzana Čaputová, Vladimír Krčméry, Viliam Dobiáš, Kamila Magálová, Elena Vacvalová, Renáta Názlerová, Adela Vinczeová, Daniel Hevier, Ondrej Kandráč, Matej Tóth či Marek Hamšík. Ministerstvo predpokladá postupné zapájanie ďalších odborníkov a osobností, nielen tých známych. V ďalšej fáze informačnej kampane sa chce ministerstvo sústrediť aj na konkrétne skupiny obyvateľov, aktuálne na seniorov a ľudí s rizikovými diagnózami. Za týmto účelom postupne oslovuje na spoluprácu neziskové a pacientske organizácie a záujmové združenia.



Od štartu očkovania bolo na Slovensku zaočkovaných viac ako 123-tisíc ľudí, najmä zdravotníkov a pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti v styku so seniormi a seniorov nad 75 rokov. Ako konštatuje ministerstvo, na dosiahnutie kolektívnej imunity potrebnej pre návrat k životu bez obmedzení je však potrebné významne zvýšiť dôveru verejnosti v očkovanie a motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať.