Lengvarský: Ministerstvo spúšťa reformu zdravotníctva

Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorou sa má regulovať tvorba zisku. V utorok to oznámil šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania.



"Začíname takto diskusiu so všetkými relevantnými subjektami, preto veríme, že sa nám zákon podarí ešte vylepšiť, najmä ambulantnú zdravotnú starostlivosť či špecialistov," uviedol Lengvarský. Pôjde o zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Štátna tajomníčka MZ Jana Ježíková pripomenula, že Slovensko má najmenej všeobecných lekárov na počet obyvateľov. V súčasnosti podľa jej slov chýba 314 všeobecných lekárov pre dospelých a 137 pediatrov. Problémom je aj vysoký priemerný vek lekárov.



"Ministerstvo ponúkne finančnú podporu na rozbeh nových ambulancií pre mladých lekárov, ktorú budú čerpať postupne v priebehu roka," priblížila Ježíková. Je na to vyčlenených desať miliónov eur z plánu obnovy.







Zákon by mal tiež definovať rizikové okresy, v ktorých je nedostatok všeobecných lekárov, a tak v nich lekári budú môcť požiadať o príspevok. Rizikovosť sa bude posudzovať podľa dostupnosti všeobecnej zdravotnej starostlivosti, tá by mala byť do 25 minút. Dôležitá pri stanovovaní rizikovosti okresov bude aj demografia, teda koľko všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku, a potom to, koľko seniorov je v danom okrese. Zákon by mal podľa Ježíkovej nadobudnúť účinnosť od januára 2022, mal by tiež garantovať zachovanie zmlúv so zdravotnými poisťovňami.



Zdôraznila, že rezort plánuje pokračovať v reforme zdravotníctva aj ďalej. Ďalšími pripravovanými krokmi bude rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov či zdravotných sestier. Rezort sa chce zamerať aj na využívanie služieb telemedicíny.



Zákon by mal regulovať aj zisk zdravotných poisťovní. Návrh zároveň definuje minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť.