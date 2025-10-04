< sekcia Slovensko
Ministerstvo životného prostredia: Zonácia NP Poloniny je zákonná
Envirorezort reagoval slovami, že mimovládne organizácie opäť šíria hystériu.
Autor TASR
Snina 4. októbra (TASR) - Okresný úrad (OÚ) v Prešove v súvislosti s procesom zonácie Národného parku (NP) Poloniny vykonal všetko, čo mal. Pre TASR to povedal vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Miroslav Benko. Aj podľa Správy NP Poloniny a Ministerstva životného prostredia (MŽP) prebieha proces v súlade so zákonom. Uviedli to v reakcii na vyjadrenia neziskovej organizácie Aevis, ktorá podala podnet na prokuratúru v súvislosti s prípravou zonácie. Podľa nej došlo k manipulácii s návrhom zonácie a dodatočným zmenám vo vyhodnotení pripomienok.
Aevis žiada prešetriť postup OÚ. Ten pripomenul, že obstarávateľom návrhov projektu ochrany a programu starostlivosti o NP je MŽP, na ktorom je vedenie celého procesu vyhlásenia chráneného územia.
„Z procesu prerokovania písomných pripomienok vyplynula potreba na zmeny oboch navrhovaných dokumentácií ochrany prírody a krajiny,“ uviedol Benko, podľa ktorého OÚ nemá kompetenciu zasahovať do obsahu a zmeny v návrhoch zabezpečovala Správa NP Poloniny.
Podľa nich pred ukončením procesu upravili aj pôvodné vyhodnotenia jednotlivých pripomienok. „V mnohých prípadoch sa z pôvodne neakceptovaných pripomienok upravilo vyhodnotenie na čiastočne akceptované alebo akceptované,“ povedal.
Benko dodal, že upravené navrhované dokumentácie doručili envirorezortu. Zákon podľa jeho slov neustanovuje, aby ich OÚ opätovne prerokoval. Pripomenul však, že MŽP v druhej fáze vyhlasovania chráneného územia môže dať návrhy do medzirezortného pripomienkového konania, kde ich bude možné opäť pripomienkovať.
Organizácia Aevis tvrdí, že Správa NP v marci na pokyn MŽP zmenila už raz vyhodnotené pripomienky. Výsledkom má byť zásadne iný návrh zonácie ako ten, ktorý do procesu vstupoval v roku 2022. Podľa nej ide prakticky o úplne novú zonáciu NP, ktorá v takejto podobe nebola prerokovaná v súlade so zákonom. Postup považuje za neodborný, netransparentný a v rozpore so zákonom. Za najvážnejšiu zmenu považuje dramatické oslabenie ochrany Polonín, pričom pôvodne plánovaná prísna ochrana 46 percent územia klesla na 16 percent.
Envirorezort reagoval slovami, že mimovládne organizácie opäť šíria hystériu. „MŽP prostredníctvom Správy NP Poloniny pripravilo návrh zonácie v súlade s platnou legislatívou. Aktuálny odborný návrh je výsledkom rozsiahleho prerokovania so stovkami vlastníkov, obcí a organizácií, ktoré si vyžiadalo hľadanie vyváženého riešenia,“ uviedol pre TASR.
Tvrdí, že návrh predošlej vlády s podporou mimovládnych organizácií nereflektoval na miestne podmienky a sociálne dosahy, pričom ten súčasný v dostatočnom rozsahu zabezpečuje záujmy ochrany prírody a krajiny. „Zároveň vytvára priestor na postupné rozširovanie zóny A, v prípade naplnenia podmienok bezzásahového režimu,“ dodalo MŽP.
Podľa Správy NP sú úpravy návrhov bežnou súčasťou procesu. Je presvedčená, že prípadné preverenie celého postupu len potvrdí zákonnosť a transparentnosť zrealizovaných krokov.
Zdôraznila tiež, že zníženie rozsahu zóny A neznamená oslabenie ochrany prírody a predložený návrh je postavený na odborných analýzach, znalosti terénu i dlhoročných dátach z monitoringu. Zohľadňuje pritom aj ekologické limity.
„Zároveň rešpektuje miestne špecifiká, vlastnícke pomery a potreby miestnych obyvateľov. Pôvodný návrh bol ambiciózny a maximalistický, s cieľom navýšiť podiel bezzásahového územia podľa prísnej litery zákona. Praktické dosahy pôvodného návrhu by v niektorých častiach znamenali zásadné obmedzenia bez primeraného prínosu pre ochranu prírody,“ argumentuje s tým, že návrh bolo potrebné prepracovať do podoby, ktorá spája ochranu s udržateľnosťou.
Odmieta tiež tvrdenia Aevis o možnom ohrození vodárenskej nádrže Starina. Podľa Správy NP sa naopak jej ochrana návrhom zonácie posilňuje.
Aevis žiada prešetriť postup OÚ. Ten pripomenul, že obstarávateľom návrhov projektu ochrany a programu starostlivosti o NP je MŽP, na ktorom je vedenie celého procesu vyhlásenia chráneného územia.
„Z procesu prerokovania písomných pripomienok vyplynula potreba na zmeny oboch navrhovaných dokumentácií ochrany prírody a krajiny,“ uviedol Benko, podľa ktorého OÚ nemá kompetenciu zasahovať do obsahu a zmeny v návrhoch zabezpečovala Správa NP Poloniny.
Podľa nich pred ukončením procesu upravili aj pôvodné vyhodnotenia jednotlivých pripomienok. „V mnohých prípadoch sa z pôvodne neakceptovaných pripomienok upravilo vyhodnotenie na čiastočne akceptované alebo akceptované,“ povedal.
Benko dodal, že upravené navrhované dokumentácie doručili envirorezortu. Zákon podľa jeho slov neustanovuje, aby ich OÚ opätovne prerokoval. Pripomenul však, že MŽP v druhej fáze vyhlasovania chráneného územia môže dať návrhy do medzirezortného pripomienkového konania, kde ich bude možné opäť pripomienkovať.
Organizácia Aevis tvrdí, že Správa NP v marci na pokyn MŽP zmenila už raz vyhodnotené pripomienky. Výsledkom má byť zásadne iný návrh zonácie ako ten, ktorý do procesu vstupoval v roku 2022. Podľa nej ide prakticky o úplne novú zonáciu NP, ktorá v takejto podobe nebola prerokovaná v súlade so zákonom. Postup považuje za neodborný, netransparentný a v rozpore so zákonom. Za najvážnejšiu zmenu považuje dramatické oslabenie ochrany Polonín, pričom pôvodne plánovaná prísna ochrana 46 percent územia klesla na 16 percent.
Envirorezort reagoval slovami, že mimovládne organizácie opäť šíria hystériu. „MŽP prostredníctvom Správy NP Poloniny pripravilo návrh zonácie v súlade s platnou legislatívou. Aktuálny odborný návrh je výsledkom rozsiahleho prerokovania so stovkami vlastníkov, obcí a organizácií, ktoré si vyžiadalo hľadanie vyváženého riešenia,“ uviedol pre TASR.
Tvrdí, že návrh predošlej vlády s podporou mimovládnych organizácií nereflektoval na miestne podmienky a sociálne dosahy, pričom ten súčasný v dostatočnom rozsahu zabezpečuje záujmy ochrany prírody a krajiny. „Zároveň vytvára priestor na postupné rozširovanie zóny A, v prípade naplnenia podmienok bezzásahového režimu,“ dodalo MŽP.
Podľa Správy NP sú úpravy návrhov bežnou súčasťou procesu. Je presvedčená, že prípadné preverenie celého postupu len potvrdí zákonnosť a transparentnosť zrealizovaných krokov.
Zdôraznila tiež, že zníženie rozsahu zóny A neznamená oslabenie ochrany prírody a predložený návrh je postavený na odborných analýzach, znalosti terénu i dlhoročných dátach z monitoringu. Zohľadňuje pritom aj ekologické limity.
„Zároveň rešpektuje miestne špecifiká, vlastnícke pomery a potreby miestnych obyvateľov. Pôvodný návrh bol ambiciózny a maximalistický, s cieľom navýšiť podiel bezzásahového územia podľa prísnej litery zákona. Praktické dosahy pôvodného návrhu by v niektorých častiach znamenali zásadné obmedzenia bez primeraného prínosu pre ochranu prírody,“ argumentuje s tým, že návrh bolo potrebné prepracovať do podoby, ktorá spája ochranu s udržateľnosťou.
Odmieta tiež tvrdenia Aevis o možnom ohrození vodárenskej nádrže Starina. Podľa Správy NP sa naopak jej ochrana návrhom zonácie posilňuje.