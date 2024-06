Ministerstvo: Zmena volebného systému by závisela od výsledku diskusie

Bratislava 24. júna (TARS) - Prípadná zmena volebného systému by závisela od výsledkov odbornej diskusie a dohody parlamentných politických strán. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval záujem o otvorenie debaty na uvedenú tému v rámci vládnej koalície. Prípadná zmena volebného systému by závisela od výsledkov odbornej diskusie a dohody parlamentných politických strán," uviedol rezort.



O možnej zmene volebného systému hovorili vo víkendových politických diskusiách minister vnútra s lídrom opozičného KDH Milanom Majerským. Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Minister avizoval, že Hlas-SD príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce diskutovať. KDH je za osem volebných obvodov určených hranicami samosprávnych krajov. Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu.