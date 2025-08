Ministra S. Migaľa po operácii srdca prepustili do domáceho liečenia

Košice 6. augusta (TASR) - Ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) v stredu prepustili z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) do domáceho liečenia. V košickom ústave podstúpil 22. júla úspešnú operáciu srdca. Ako informoval novinárov, v riadení ministerstva ho naďalej zatiaľ zastupuje štátny tajomník rezortu Radomír Šalitroš, plnohodnotný návrat do práce odhaduje na jeseň.



„Verím tomu, že vďaka rehabilitácii, ktorú mám už nejakým spôsobom nastavenú, by som sa niekedy koncom septembra, v polovici októbra - niekedy naozaj na jeseň - už mohol na 100 percent venovať svojim povinnostiam,“ uviedol Migaľ na brífingu vo VÚSCH. Pracovnými záležitosťami sa mieni už predtým postupne zaoberať. Uviedol, že sa cíti veľmi dobre a jeho stav sa každým dňom priebežne zlepšuje. Jeho plnohodnotné zastupovanie štátnym tajomníkom na ministerstve platí do konca augusta. „Predpokladám, že možno za nejaké dva, tri, štyri týždne - nechcem to nejako na začiatku ‚prepísknuť‘, tak budem na hodinu, na dve v úrade, aby som vybavil veci, ktoré treba vybaviť,“ skonštatoval minister. Lekárom a zdravotníckemu personálu vo VÚSCH, ktorý označil za špičkový ústav, sa poďakoval za operáciu a zdravotnú starostlivosť.



Migaľ podstúpil vo VÚSCH sedemhodinovú kardiochirurgickú operáciu, išlo o reimplantáciu aortálnej chlopne.