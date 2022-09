Ministra školstva by mohli vymenovať budúci týždeň

Bratislava 22. septembra (TASR) - Nový minister školstva by mohol byť vymenovaný v budúcom týždni. Vo štvrtkovej hodine otázok v parlamente to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Meno nového šéfa rezortu povedať nechcel. Tvrdí, že kým sa nedohodne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, nebude ho verejne hovoriť. Premiér zopakoval, že je proti plošnému zatváraniu škôl v dôsledku energetickej krízy.



Heger priblížil, že uvoľnili 30 miliónov eur na zvýšené náklady s energiami. "Momentálne sme dofinancovali základné a stredné školy z hľadiska narastajúcich nákladov," povedal s tým, že to vyrieši situáciu do konca roka. "Od budúceho roka bude treba obstarávať nové energie," dodal.



Ubezpečil, že školám i samosprávam sa budú hradiť všetky náklady za prenesený výkon. Cena energií sa podľa neho nedá odhadnúť. "Riešenie, ktoré prinesie Európska komisia, praskne cenovú bublinu, očakávame, že ceny pôjdu dole," povedal premiér. Dodal, že podľa toho bude závisieť aj veľkosť dotácie školám. Prístup k šetreniu bude podľa Hegera záležať na zriaďovateľovi. "Štát pôjde v tých istých líniách ako občania, budeme redukovať spotrebu energií o 15 percent," doplnil.