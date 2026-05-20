Ministra vnútra v stredu operovali, najbližšie dni sa bude zotavovať
Hneď, ako to dovolí jeho zdravotný stav, vráti sa k svojmu pracovnému programu v plnom nasadení, priblížil hovorca.
Bratislava 20. mája (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu podstúpil operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať. Pre TASR to potvrdil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Upozornil na to portál Topky.sk.
„Absolvoval úspešný operačný zákrok. Pán minister sa cíti dobre, najbližšie dni bude potrebovať na rekonvalescenciu a zotavenie. Hneď, ako to dovolí jeho zdravotný stav, vráti sa k svojmu pracovnému programu v plnom nasadení,“ priblížil hovorca.
Podotkol, že minister vnútra mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom, ktoré ho dlhší čas obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností, ale aj v bežnom živote.
