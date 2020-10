Ministri Grécka a Turecka sa stretli na Globsecu

Atény/Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Grécka a Turecka sa stretli popri bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave a dohodli sa, že si stanovia termín začatia nového kola sondážnych rozhovorov medzi oboma krajinami. V stredu o tom informovali predstavitelia, na ktorých sa odvolala agentúra AP.



Nezhody medzi oboma členmi Severoatlantickej aliancie (NATO) a zároveň aktérmi dlhoročného sporu o námorné hranice vo východnej oblasti Stredozemného mora viedli počas uplynulého leta k obavám, že medzi nimi vypukne otvorený konflikt. Obe krajiny totiž vyslali do spornej oblasti aj svoje vojnové lode.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo krátke video zo stretnutia gréckeho ministra zahraničných vecí Nikosa Dendiasa a jeho tureckého kolegu Mevlüta Čavušogla, ktoré sa konalo popri konferencii Globsec v slovenskej metropole. Atmosféra na krátkom stretnutí bola podľa oboch strán srdečná a dokonca uvoľnená a veselá, keď si obaja politici s rúškami na tvárach ťukli lakťami, potľapkali sa po pleci a postojačky sa rozprávali pri stole.



Nemenovaný predstaviteľ gréckej diplomacie uviedol, že obaja ministri sa dohodli, že určia dátum sondážnych rozhovorov. Pôjde o 61. kolo dlhotrvajúceho procesu rokovaní medzi Gréckom a Tureckom, ktorého cieľom je zmierniť napätie a zlepšiť vzájomné vzťahy, ktoré sú často napäté.



Obe krajiny rozdeľuje viacero nevyriešených otázok vrátane teritoriálnych sporov v Egejskom mori. Grécko a Turecko sa od polovice 70. rokov 20. storočia dostali na pokraj vojny už trikrát. Toto leto Turecko vyslalo prieskumné plavidlo sprevádzané vojnovými loďami do východnej oblasti Stredozemného mora s cieľom hľadať zásoby ropy aj zemného plynu, lenže Grécko si v tejto oblasti nárokuje výhradné práva na potenciálne podmorské ložiská. Atény následne zmobilizovali svoje námorné sily.



Napätie v posledných týždňoch poľavilo za pomoci NATO, vďaka spusteniu mechanizmu, ktorý umožňuje gréckej a tureckej armáde komunikovať s cieľom vyhnúť sa potenciálnemu incidentu, ktorý by mohol viesť až k vojne. Obe strany sa tiež nedávno dohodli, že obnovia proces sondážnych rozhovorov.