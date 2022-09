Ministri Káčer a Naď vítajú súhlas so vstupom Fínska a Švédska do NATO

Bratislava 27. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vítajú súhlas Národnej rady (NR) SR so vstupom Fínska a Švédska do NATO. Zhodujú sa, že ich členstvo v Aliancii posilní aj bezpečnosť Slovenskej republiky.



"Spoločne budeme silnejší, zvýši sa naša schopnosť odstrašiť od agresie a v prípade potreby brániť aliančné územie," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Vstup Fínska a Švédska do NATO je podľa Káčera logickou reakciou na agresiu Ruska voči Ukrajine. Politici, ktorí odmietajú spojeneckú pomoc Slovensku, oslavujú činy agresora, šíria dezinformácie a spochybňujú členstvo Fínska a Švédska v NATO, v skutočnosti podľa neho pre vlastné záujmy hazardujú s bezpečnosťou a prosperitou Slovenska.



Minister obrany sa poďakoval poslancom za jednoznačnú podporu vstupu Švédska a Fínska do NATO. Označil to za dôležitý medzinárodný signál podpory SR pre Severoatlantickú alianciu. "Rozšírenie NATO o tieto dve vojensky významné krajiny predstavuje jednoznačne aj posilnenie našej vlastnej obrany a bezpečnosti," skonštatoval na sociálnej sieti. Verí, že Maďarsko a Turecko, posledné krajiny, ktoré členstvo severských krajín dosiaľ neratifikovali, tak čoskoro urobia.



Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska do NATO odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do Aliancie ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Premiér poďakoval poslancom NR SR za súhlas so vstupom Švédska a Fínska do NATO

Premiér Eduard Heger (OĽANO) poďakoval poslancom Národnej rady (NR) SR za vyslovenie súhlasu so vstupom Švédska a Fínska do NATO. Slovensko tak podľa neho prispelo k tomu, aby sa rozšírením Aliancie na 32 členov výrazne posilnila jej obranyschopnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



"Za týmto strategickým rozhodnutím škandinávskych štátov je útok Ruska na nášho suseda, ktorý radikálne mení pohľad demokratických štátov na bezpečnosť Európy i celého sveta. Považujem to za zodpovedný krok, pretože musíme otvárať dvere do Aliancie ďalším spojencom, pre ktorých mier a sloboda sú na prvom mieste," skonštatoval premiér.



Vstup Švédska a Fínska do NATO podľa Hegera ocenia aj ostatné krajiny, ktoré s Alianciou spolupracujú, a aj pre ne sa vzájomná podpora stane ešte atraktívnejšia. "Pre našu bezpečnostnú politiku naďalej zostáva prioritou upevňovať vzťahy a vytvárať odolné partnerstvá," dodal.



Pre Slovensko má prijatie Švédska a Fínska aj širší rozmer, myslí si Heger. Poukázal na nedávne oznámenie príchodu švédskej investície Volvo Cars v hodnote 1,2 miliardy eur, ktorá prinesie 13.000 pracovných miest. Pripomenul tiež, že ministerstvo obrany nakupuje fínske obrnené vozidlá 8x8. "Z tohto pohľadu je prijatie krajín do NATO len vyústením našej spolupráce," komentoval.



Dodal, že tak ako ostatní členovia NATO majú čo ponúknuť Švédsku a Fínsku, tak aj oni majú čím prispieť k obrane spoločných hodnôt. Hovorí o výhre pre všetkých.



Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska do NATO odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do Aliancie ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.