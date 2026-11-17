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Ministri majú vypracovať návrh na riešenie situácie vodných nádrží
Ministri to majú urobiť bezodkladne.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD), poverený riadením ministerstva životného prostredia, šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) a minister cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý) majú vypracovať návrh na komplexné riešenie nepriaznivej situácie vo vodných nádržiach. Predložiť ho majú na rokovanie vlády aj na rokovanie Komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z informácie, ktorú v utorok schválila vláda.
Materiál má obsahovať konkrétne opatrenia na zabezpečenie stabilného a bezpečného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a vyhodnotenie súčasného stavu vodných nádrží a posúdenie možností stabilizácie ich vodného režimu. Taktiež tam má byť aj návrh opatrení na zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych dosahov nepriaznivej situácie na obce a podnikateľské subjekty a časový harmonogram opatrení vrátane určenia zodpovedných subjektov. Ministri to majú urobiť bezodkladne.
Materiál má obsahovať konkrétne opatrenia na zabezpečenie stabilného a bezpečného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a vyhodnotenie súčasného stavu vodných nádrží a posúdenie možností stabilizácie ich vodného režimu. Taktiež tam má byť aj návrh opatrení na zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych dosahov nepriaznivej situácie na obce a podnikateľské subjekty a časový harmonogram opatrení vrátane určenia zodpovedných subjektov. Ministri to majú urobiť bezodkladne.