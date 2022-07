Ministri obrany SR a Slovinska hovorili aj o spolupráci v priemysle

Lešť 19. júla (TASR) – Na pôsobenie slovinskej jednotky v rámci mnohonárodnostného bojového zoskupenia NATO sa v utorok bol v Centre výcviku Lešť pozrieť slovinský minister obrany Marjan Šarec v sprievode slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO). Ministri si prezreli priestory Campu Slavia a stretli sa s vojakmi, ktorí sú tam ubytovaní. Súčasťou programu bola aj dynamická a statická ukážka vojenskej techniky a tiež diskusia ministrov o bezpečnostnej situácii v Európe v kontexte vojny na Ukrajine.



Slovinskí vojaci prišli na Lešť len nedávno, aby sa zaradili k mnohonárodnostnej bojovej skupine NATO, ktorá tam už pôsobí od jari. "Slovinský minister chcel vedieť, v akých podmienkach vojaci na Lešti žijú a aké bojové úlohy vykonávajú," povedal minister Naď.



Obaja ministri tiež zhodnotili doterajšiu slovensko-slovinskú spoluprácu, ktorej úspešným príkladom sú podľa nich napríklad aktivity v oblasti vzdelávania a výcviku či pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Priestor na zintenzívnenie spolupráce vnímajú obe strany vo sfére obranného priemyslu, čo môže byť prospešné pre zvýšenie obranyschopnosti oboch krajín.







V rámci mnohonárodnostnej bojovej skupiny NATO pôsobí podľa Naďa aktuálne na Lešti asi 1500 vojakov. Okrem slovinských a slovenských vojakov sú tam vojaci z Českej republiky, USA, Nemecka a Holandska. "Od septembra by mali vykonávať ochranu slovenského vzdušného priestoru lietadlá Poľskej republiky a vojaci z tejto krajiny by mali posilniť túto skupinu," pripomenul.



Ako ďalej uviedol, koncom septembra by celá táto jednotka mala prejsť certifikáciou, aby mohla byť vyhlásená ako plne bojovo spôsobilá.



Podľa veliteľa mnohonárodného bojového zoskupenia NATO na Slovensku plukovníka Ladislava Bujáreka, aktuálne v Lešti prebieha integračný tréning, tak aby sa vojaci z jednotlivých krajín zladili a aby úspešne zvládli septembrovú certifikáciu.







Minister Naď informoval aj o ubytovacích kapacitách pre vojakov z mnohonárodnostnej bojovej skupiny NATO, keďže tieto boli spočiatku nepostačujúce. Vláda SR podľa neho prednedávnom rozhodla o výstavbe kontajnerového mestečka v Lešti a na Sliači. Na konci roka by tak mali dosiahnuť počet 2500 lôžok.