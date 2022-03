Ministri obrany SR a USA ohlásili pripravenosť ďalej pomáhať Ukrajine

Na snímke vľavo americký minister obrany Lloyd Austin a vpravo minister obrany SR Jaroslav Naď počas prijatia na Ministerstve obrany SR 17. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská republika i Spojené štáty americké sú naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) a minister obrany USA Lloyd Austin to deklarovali po štvrtkovom rokovaní v Bratislave. Obaja potvrdili diskusie o možnom poskytnutí slovenského systému protivzdušnej obrany S-300. Slovenský minister však zdôraznil, že to bude možné, až keď bude mať SR zaň náhradu.deklaroval Austin. Ukrajinci podľa neho zatiaľ dokázali zabrániť Rusom ovládnuť nebo.povedal s tým, že s viacerými partnermi a spojencami sa diskutuje o tom, aké spôsobilosti by mohli poskytnúť a čo si to bude vyžadovať.Americký minister zároveň ocenil humanitárnu pomoc, ktorú SR poskytuje utečencom z Ukrajiny. Opätovne odmietol vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Odsúdil útoky Ruska na civilistov.Ako doplnil Naď, Ukrajine pomáha SR ako krajina, prijímajú sa tiež koordinované opatrenia v rámci NATO a tiež sa robia kroky na bilaterálnej úrovni so Spojenými štátmi americkými.Témou rokovania boli aj záväzky voči NATO. Výdavky vo výške dvoch percent HDP na obranu by podľa Naďa mali byť nielen cieľom, ale základom. Poznamenal, že viacerí spojenci už avizovali ich zvýšenie na dve a pol či tri percentá HDP.Naď ocenil tiež príspevok USA do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO na Slovensku. Ako vyzdvihol, Američania vyplnia pre SR nedostatkové spôsobilosti. Prítomnosť Aliancie v SR označil za zásadný príspevok k obrane SR v celej histórii.Témou bola aj modernizácia Ozbrojených síl SR a potreba napĺňať ciele v rámci NATO, čo pre SR znamená sústrediť sa na pozemné sily a budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.Ministri hovorili aj o starých pôvodom ruských strategických obranných systémov, ktoré SR využíva.priblížil Naď.Americký minister obrany navštívil Slovensko po 20 rokoch, zároveň išlo o prvú návštevu od vstupu SR do NATO. Slovenský šéf rezortu to označil za. Austin hovorí o dôkaze jednoty a sily spoločných vzťahov na bilaterálnej i spojeneckej úrovni. Okrem ministra obrany sa stretne aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).