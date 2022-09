Ministri obrany V4: Vojna na Ukrajine zintenzívnila spoluprácu armád

Banská Štiavnica 27. septembra (TASR) – Armády krajín V4 od začiatku vojny na Ukrajine ešte zintenzívnili svoju spoluprácu. Netýka sa to len priamej vojenskej pomoci tejto krajine, ale aj spolupráce v oblasti spoločných cvičení, zbrojárskej výroby a tiež mierových misií, na ktorých sa krajiny V4 zúčastňujú na Balkáne a v Afrike. Na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní v Banskej Štiavnici o tom informovali ministri obrany V4.



Podľa ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽANO) na Ukrajine ide okrem priamej vojenskej pomoci aj o spoluprácu v oblasti humanitárnej pomoci, v oblasti hybridných hrozieb, o pomoc zdravotníkom či pri výcviku vojakov. Pripravuje sa aj pomoc v oblasti odmínovania území, v ktorej majú vojaci V4 skúsenosti. "Na ďalšej pomoci Ukrajine sa zhodli všetky štyri krajiny V4," zdôraznil.







Ministri obrany V4 hovorili aj o spolupráci v súvislosti so vznikom ďalšej bojovej skupiny EÚ, ktorá bude v pohotovosti už v prvej polovici budúceho roku.



Podľa ministerky obrany ČR Jany Černochovej zhoda je nielen v oblasti posilňovania mierových misií, ale aj v oblasti modernizácie armád. "Vo všetkých krajinách V4 bola doteraz modernizácia armád takpovediac na chvoste. Teraz musíme doháňať to, čo sa v predchádzajúcom období neuskutočnilo," konštatovala. Krajiny V4 sa v tejto súvislosti dohodli aj na spolupráci v oblasti zbrojárskeho priemyslu. "Časť vojenskej techniky máme totiž spoločnú," pripomenula.







Podľa Naďa sa už dnes v tomto smere realizujú projekty na bilaterálnej úrovni, ale do budúcnosti sa plánuje aj spolupráca v zbrojárskej výrobe viacerých krajín V4.



Maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky v súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedol, že jeho krajina bude podporovať také riešenia, ktoré umožnia dosiahnuť čo najskôr mier.



Naď ocenil aj aktuálnu leteckú pomoc pri ochrane hraníc SR zo strany Poľska a ČR. "Dnes sme mali diskusiu o tom, že by sa do ochrany hraníc zapojilo aj Maďarsko," podotkol.



Stíhačky MiG-29 z výzbroje Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ktoré doteraz chránili slovenský vzdušný priestor a ktorých využitie armáda ukončila, chce minister obrany potom, ako za ne bude adekvátna náhrada, poskytnúť Ukrajine.