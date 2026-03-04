< sekcia Slovensko
Ministri odmietajú spojitosť medzi Kajúcnikom a vyjadreniami politikov
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko i minister pôdohospodárstva Richard Takáč (obaja Smer-SD) odmietajú, že by utorková (3. 3.) akcia Kajúcnik Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), pri ktorej zadržali niektorých policajtov zo skupiny čurillovci a ďalšie osoby, bola spojená s politickými vyjadreniami vládnych predstaviteľov z uplynulého víkendu. Takáč si zároveň myslí, že týchto policajtov dobehla spravodlivosť. Politici to uviedli pred stredajším rokovaním vlády.
„Pochybujem, že by o tom vedeli, lebo ak by o tom vedeli, ja osobne si myslím, že by túto tlačovú konferenciu nerobili,“ odpovedal Susko na otázku, či vrcholní predstavitelia koaličného Smeru-SD vedeli v nedeľu (1. 3.) počas tlačovej konferencie o pripravovanom zadržaní čurillovcov. Podľa svojich slov verí, že policajná inšpekcia má dostatočné množstvo dôkazov na to, aby preukázala „to, čo sa tu v ostatnom volebnom období dialo“.
Šéf rezortu vnútra tiež odmietol, že by bola súvislosť so zadržaním prokurátora generálnej prokuratúry M. Š. a tým, že práve tento prokurátor podával obžalobu v kauze Očistec, v ktorej je obžalovaný aj podpredseda Národnej rady SR Tibor G.
Takáč uviedol, že informácie má len z médií. „Je pre mňa ako laika jednoznačne preukázané, že títo ľudia porušovali zákon a zneužívali systém. Myslím si, že ich dobieha minulosť, ktorú tu robili v rokoch 2020 až 2023. Samozrejme, že počkáme si, nechcem robiť ja nejaké závery, ale asi boli relevantné dôvody aj dôkazy na to, aby inšpekcia voči týmto čurillovcom zasiahla,“ uviedol.
Po rokovaní vlády rovnako odmietol spojitosť aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Tvrdí, že politici na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj on, nevedeli, že zadržaný prokurátor bude obvinený. „Navyše sme rozprávali o niečom inom, nie o tomto prípade,“ doplnil.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej zadržali a obvinili štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Viacerí predstavitelia opozície túto policajnú akciu kritizovali. Poukázali na to, že utorkové zadržanie policajtov sa udialo len dva dni po tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) a poradcu premiéra Mareka Paru, na ktorej podrobili kritike prácu orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023. Za zadržaním a obvinením policajtov preto vidia politickú objednávku a pomstu, keďže zadržaní policajti vyšetrovali kauzu Očistec. Spojitosť s politickými vyjadreniami odmietol aj ÚIS.
