Ministri označili Štefánika za vzor odvahy a služby vlasti

Bratislava 21. júla (TASR) - Ministri označili Milana Rastislava Štefánika za vzor odvahy a služby vlasti. Zhodujú sa, že jeho odkaz je stále aktuálny. Vyplýva to z vyjadrení ministrov na sociálnych sieťach v súvislosti s jeho 145. výročím narodenia.



Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) bol Štefánik mužom činu, ktorý nikdy neuhýbal pred zodpovednosťou. „Bojoval za to, čomu veril – za slobodu svojho národa, jeho svojbytnosť a po celom svete šíril dobré meno Slovákov. Jeho dotýkanie sa hviezd a nezlomná vôľa sú aj po vyše storočí pre nás stálym príkladom odvahy, vernosti svojim koreňom a tiež trvalou inšpiráciou,“ priblížil.



Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) vníma Štefánika ako osobnosť, ktorá silne rezonuje na Slovensku aj v zahraničí. „Aj keď dlhé roky pôsobil a žil ďaleko za hranicami budúcej Československej republiky, vždy bojoval za svojbytnosť Slovákov a Čechov. Ťažko si predstaviť, ako by sa vyvíjala budúcnosť našej štátnosti nebyť jeho diplomatických schopností, jeho nezlomnej viery a odhodlania,“ dodal.



Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) mieni, že Štefánik sa zapísal do dejín predovšetkým ako človek s pevnou víziou a nezlomnou vôľou. Vyzdvihla zároveň dôležitosť plánovaného osadenia busty Štefánika v Ríme, ktorý podľa jej slov zohral kľúčovú úlohu v jeho diplomatickom a politickom pôsobení. „Našou povinnosťou nie je len o ňom hovoriť, ale aj konať – zachovávať jeho pamiatku, pripomínať jeho činy a stáť pevne na strane historickej pravdy,“ uviedla.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upriamil pozornosť na Štefánikove rodisko – obec Košariská. „Je obdivuhodné, z akých skromných podmienok, sociálnych aj materiálnych, vzišla taká obdivuhodná a všestranná osobnosť,“ doplnil. Štefánik podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) svojím životom pripomína, že veľkosť človeka sa nemeria slovami, ale skutkami. „Nehovoril o vlastenectve – on ho žil. Som presvedčený, že jeho odkaz je aj dnes aktuálny. Slovensko potrebuje lídrov, ktorí stoja pevne v hodnotách, vedia niesť zodpovednosť a konať v prospech svojej krajiny,“ poznamenal.