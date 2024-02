Ministri po 100 dňoch vo vláde hovoria, že naplno pracujú od začiatku

Bratislava 1. februára (TASR) - Ministri po prvých 100 dňoch vo vláde konštatujú, že od začiatku pracujú naplno, snažia sa plniť predvolebné sľuby a prijímať kroky v prospech občanov. Vyplýva to z ich vyjadrení pred štvrtkovým rokovaním vlády.



Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) uviedla, že pracujú najusilovnejšie, ako sa dá. "Jednotlivé veci, ktoré sme sľúbili ešte pred voľbami, postupne plníme," zhodnotila. V rezorte hospodárstva boli pre ňu prioritami do konca minulého roka stabilizácia cien energií a kompenzácie voči domácnostiam a zraniteľným subjektom, ako aj dorokovanie výnimky na ruskú ropu.



Podpredseda vlády pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) vidí svojich prvých 100 dní v úrade "vcelku okej". "Robíme stále analýzu plánu obnovy, rozbehli sme spoluprácu s Ukrajinou a robíme veľmi pozitívne kroky aj v oblasti podpory vedy, výskumu," načrtol.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podotkol, že nedostal 100 dní, keďže bol odvolávaný krátko po vyslovení dôvery kabinetu. "Pre mňa je to symbolické číslo, ale my sme tu ako ministri a musíme pracovať od prvej chvíle 24 hodín denne," povedal.



Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) si myslí, že sa darí prijímať zákony pre ľudí. Pripomenul napríklad 13. dôchodok, 300 eur pre každého poberateľa dôchodku, bonifikáciu hypoték, odvodové úľavy pre potravinárov či pomoc sociálnym zariadeniam s energiami. "Dosť slušný účet za prvých 100 dní," komentoval. Verí, že vládna koalícia je a bude stabilná. Strana Hlas-SD sa podľa neho bude držať toho, aby sa škriepky riešili za zatvorenými dverami.