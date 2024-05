Ministri pod Poľanou hovorili o návrhu zákona na odstraňovanie drevín

Detva 6. mája (TASR) - Slovensko má tretie najlepšie podmienky na pestovanie poľnohospodárskych plodín v rámci celej Európskej únie (EÚ). Po stretnutí s lokálnymi poľnohospodármi v Detve to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Napriek tomu však podľa neho patríme medzi štáty EÚ, ktoré sú najmenej potravinovo sebestačné.



Doplnil, že pod Poľanou spolu s nimi aj s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom (Smer-SD) hovorili o vládnom návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny. Nová právna úprava má totiž zlepšiť nielen potravinovú sebestačnosť. Odbúrať má byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov. "Sme na mieste, kde vyčistili lúku. Zostali tu veľké krásne stromy, ktoré plnia svoju úlohu. To, čo je lúka, má zostať lúkou," uviedol na mieste, ktoré sa nachádza pod Kaľamárkou.



Podľa neho na Slovensku 200.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy zmizlo len preto, že sú na nich húštiny. Spomenul, že ničia biodiverzitu a dostať povolenie na ich odstránenie trvá na Slovensku niekedy viac ako tri roky. "Preto sme pripravili zmeny, ktoré umožnia vyčistiť Slovensko na poľnohospodárskej pôde v zrýchlenom konaní," objasnil. Jednoduchšie odstraňovanie drevín, ktoré prináša nová právna úprava, má tiež sprehľadniť krajinu. Má to byť aj preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretnutí človeka s medveďom hnedým.







Podpolianska organizácia pre ochranu životného prostredia Ursia tvrdí, že v zákone by sa malo odlišovať, prečo budú zárasty odstraňovať. Podľa toho by potom mali posudzovať, či je to v poriadku alebo nie. "Potrebujeme mať stromy, cez ktoré prelietavajú vtáky a mali aj kde hniezdiť. Musíme mať koridory, kade sa bude zver presúvať, nemôžeme mať vyholené kopce bez prepojenia," zdôrazňuje Jana Jankovičová z Ursie.



Novela zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje na lesy, teda žiadne ani náletové stromy sa nemôžu rúbať a rovnako sa nevzťahuje na parky, mestskú zeleň a na pozemky určené na zastavanie. O novej legislatíve budú hlasovať poslanci parlamentu ešte počas aktuálnej schôdze.