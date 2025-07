Ministri sa nezhodli na postoji k Medzinárodným zdravotným predpisom

Bratislava/Púchov 2. júla (TASR) - Ministri zdravotníctva, spravodlivosti a zahraničných vecí SR nedosiahli zhodu pri vyhodnocovaní návrhu znenia poslednej revízie textu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) z roku 2024, od prijatia ktorých sa SR vlani v júni verbálne disasociovala. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má preto do konca júla požiadať o nezávislé odborné právne stanovisko k predpisom vybraných odborníkov. Vláda mu úlohu nariadila na stredajšom rokovaní.



„Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo spravodlivosti SR spoločne preskúmali revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov prijatú v roku 2024 (IHR 2024) z právneho aj odborného hľadiska. Po vzájomných konzultáciách však nebola dosiahnutá zhoda na jednotnej pozícii k materiálu,“ uviedli predkladatelia.



Minister zdravotníctva má preto požiadať vybrané ustanovizne vykonávajúce vzdelávaciu a vedeckú činnosť, ako aj Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied o vypracovanie nezávislého odborného právneho stanoviska. Jeho obsahom má byť najmä preskúmanie právnych aspektov a identifikovanie prípadných rizík pre SR. „Osobitne pre prípad prijatia a osobitne pre prípad odmietnutia poslednej revízie textu zdravotných predpisov, s prihliadnutím na schválené Rozhodnutie Rady EÚ, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby v záujme Európskej únie akceptovali revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov bez výhrad,“ doplnilo ministerstvo.



IHR je právne záväzný nástroj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorého cieľom je zabezpečiť prevenciu, detekciu a koordinovanú reakciu na cezhraničné ohrozenia verejného zdravia. Posledná revízia týchto predpisov bola prijatá vlani na 77. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Zahŕňa zavedenie novej kategórie varovania v prípade pandémie – tzv. „pandemický núdzový stav,“ a zároveň posilňuje princípy solidarity a rovnosti prostredníctvom rozšírenej spolupráce. SR sa na zasadnutí od prijatia balíka revidovaných článkov IHR verbálne disasociovala, teda dištancovala.



Lehota na možnosť vyjadriť odmietnutie alebo výhrady k IHR plynie do 19. marca 2026. V opačnom prípade sa pre SR stávajú IHR 2024 automaticky platnými s účinnosťou od 19. septembra 2026.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) priblížil, že stanovisko si plánuje vypýtať okrem Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied aj od niektorej z právnických fakúlt. Dodal, že v rámci troch rezortov pravidelne rokujú na expertnej úrovni. „Nič sa nedeje, vyžiadam si stanoviská ďalších nezávislých inštitúcií, aby sme mali korektné informácie,“ dodal s tým, že ešte je dostatok času.