Ministri sa zastali Kamenického, vnímajú kontext jeho slov o knihách

Bratislava 18. septembra (TASR) - Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) nepovažuje knihy za doménu bohatých. Sú o tom presvedčení Kamenického kolegovia z vlády, ktorí utorkové (17. 9.) vyjadrenia financmajstra dávajú do súvislosti s kontextom celého konsolidačného balíčka i tlakom na ministra pripraviť konsolidačný balíček s najmenším dosahom na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.



Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády priznal, že návrh zvýšiť DPH na knihy ho neteší, upozornil však, že je daňou za účet, ktorý zanechali predchádzajúce vlády. "Mix konsolidačných opatrení sme stanovovali tak, aby bol čo najspravodlivejší a najmenej zasiahol tie najnižšie príjmové skupiny," upozornil. Samozrejme, sú tam bolestivé veci a ktoré ani mňa netešia, ako napríklad zvýšená sadzba na knihy, no aj to je dôsledok toho, že musíme zaplatiť účet, ktorý tu nechali naši predchodcovia," zdôraznil. Kamenického vyjadrenia o knihách vyzneli podľa neho nešťastne, je však presvedčený, že minister nemá knihy za luxus, ktorý patrí bohatým.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) k návrhu zvýšenia sadzby DPH na knihy pripomenul, že Kamenický vychádzal z analýzy ministerstva, ani on si však nemyslí, že by minister financií robil z kníh záľubu bohatých a negoval ich význam pre vzdelávanie.



Rovnaký názor má aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý utorkové vyjadrenia financmajstra pripisuje časovému a vecnému stresu pri tvorbe nevyhnutného konsolidačného balíčka. "Nerobte z neho sociálneho netvora," vyzval. Zároveň naznačil, že zvýšená sadzba na knihy ešte nemusí byť definitívna. "Myslím si, že sa o tom ešte v koalícii porozprávame," dodal.



Samotný minister financií sa chce k záležitosti vyjadriť po vláde. "Veľmi rád sa k šíreniu hejtu vyjadrím, máte sa na čo tešiť," uviedol smerom k novinárom.



Súčasťou konsolidácie verejných financií má byť aj zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 percent, pričom toto zvýšenie sa má týkať aj kníh. Kamenicky v utorok zaradenie kníh do vyššieho pásma DPH vysvetľoval analýzou Inštitútu finančnej politiky, ktorá mala preukázať, že knihy kupujú predovšetkým bohatší ľudia. Sadzba DPH na učebnice má, naopak, klesnúť z desiatich na päť percent.