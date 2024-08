Ministri si pripomínajú 80. výročie Slovenského národného povstania

Bratislava 29. augusta (TASR) - Ministri si pripomínajú odkaz Slovenského národného povstania (SNP). Vyzdvihujú hrdinstvo a statočnosť jeho účastníkov, ktorí bojovali za oslobodenie spod fašistickej nadvlády. Slovensko sa podľa nich aj vďaka Povstaniu zaradilo po vojne medzi víťazné štáty.



"Bola to krv padlých hrdinov SNP, ktorou je naša história pokropená. Musíme si to ctiť a pripomínať. Ďakovať aj tým, ktorí krutosť vojny prežili, sú ešte medzi nami a vďaka ich odvahe a vlastenectvu sme sa zaradili medzi víťazné štáty," podčiarkol na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



"Naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia vtedy povstali, aby sa jasne vyjadrili, že nechcú žiť v spoločnosti, kde nie je sloboda," povedal vo videu na sociálnej sieti šéf rezortu zahraničia Juraj Blanár (Smer-SD). Podotkol, že oslavy SNP sa konajú vo štvrtok po celom Slovensku.



Jeho stranícky kolega a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že Slováci odmietli nečinne čakať na oslobodenie a rozhodli sa zapojiť v rámci SNP do boja za slobodu. "Pokus zbaviť sa fašistickej nadvlády bol aktom vzopätia sa proti agresorovi - rovnako ako partizánske boje na Balkáne či povstanie vo Varšave," dodal.



Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici povedal, že sa vláda rozhodla otvoriť oslavy SNP pre všetkých. "Verím, že všetci majú možnosť osláviť tento veľký sviatok do sýtosti," podčiarkol.



Vláda vrátila podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) oslavám SNP dôstojnosť. Vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) zas na sociálnej sieti poukázal na to, že hrdinovia SNP sú živým svedectvom hrdinských čias slovenského národa. "Sú nositeľmi toho najlepšieho čo naša história ponúka," dodal.



Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podotkol, že Slovensko sa vďaka SNP zaradilo po vojne medzi víťazné štáty a to je vec, ktorú si treba pripomínať.