Ministri si pripomínajú 81. výročie Slovenského národného povstania
éf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podčiarkol, že sloboda nikdy nebola samozrejmosťou.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. augusta (TASR) – Ministri si pripomínajú odkaz Slovenského národného povstania (SNP). Vyzdvihujú hrdinstvo a statočnosť jeho účastníkov, ktorí bojovali za oslobodenie spod fašistickej nadvlády.
Povstanie významným spôsobom ovplyvnilo slovenskú štátnosť a dodnes jasne potvrdzuje, že SR má silný antifašistický odkaz, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Povstanie bolo podľa neho jedným z najvýznamnejších období národných dejín Slovenska. Formovalo základ štátnosti a demokratickej identity dnešnej SR. Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie vyjadrovalo tiež túžbu po mieri a slobodnom živote.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) hovorí v súvislosti s SNP o najdôležitejšom sviatku SR. „SNP totiž zohralo dôležitú úlohu v porážke fašizmu a nacizmu,“ uviedol s tým, že je nesmierne dôležité využiť odkaz Povstania aj v súčasnosti.
Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podčiarkol, že sloboda nikdy nebola samozrejmosťou. „Vyžadovala si odvahu ľudí, ktorí riskovali všetko, aby Slovensko malo budúcnosť,“ podotkol. Spravodlivosť, demokracia a ľudská dôstojnosť stoja podľa jeho slov za to, aby sme ich chránili každý jeden deň.
Historický odkaz SNP o zomknutosti slovenského národa nesmie byť zmarený vnútornými rozbrojmi, reagoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň ocenil príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho na oslavách, ktorý vyzval na zastavenie šírenia nenávisti všetkých, ktorí k nej vedome či nevedome prispievajú.
SNP si v Banskej Bystrici pripomína aj šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Povstanie je podľa neho chvíľou, keď sa Slovensko rozhodlo nevzdať svojej dôstojnosti. „Hrdinovia nasadili svoje životy, aby sme my mohli žiť slobodne. Byť tu dnes znamená pokloniť sa ich odvahe a uvedomiť si, že sloboda a mier nie sú dar, ale záväzok, ktorý si musíme chrániť,“ poznamenal.
Výročie SNP nie je podľa podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) iba spomienkou na minulosť, ale silným odkazom. „Pripomína nám, že sloboda, mier a demokracia nie sú samozrejmosťou, ale hodnotami, ktoré si musíme chrániť,“ zdôraznila.
Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) poukázal na to, že SNP vzniklo rozhodnutím tisícok ľudí, ktorí riskovali životy pre ideály, ktoré presahovali ich vlastný osud. „Bojovali nielen s odvahou vojakov a partizánov, ale aj s odhodlaním lekárov, učiteľov, roľníkov či obyčajných rodín, ktoré poskytovali útočisko a pomoc,“ uviedol.
Povstanie je pre ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) nielen historickou udalosťou, ale aj trvalým odkazom, že sloboda a národná hrdosť musia byť vždy našimi pevnými piliermi. „Hrdinovia SNP položili svoje životy za to, aby sme my mohli žiť v slobodnom a hrdom Slovensku,“ dodal.
