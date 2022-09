Ministri si pripomínajú výročie prijatia ústavy

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovensko si 1. septembra pripomína nielen akt prijatia ústavy, ale najmä hodnoty a princípy, ktoré sú v nej ukotvené, myslí si minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti so základným zákonom štátu upozornil na úlohu Ozbrojených síl SR. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) poukázala na zodpovednosť, ktorú vlastný štát a ústava prinášajú. Uviedli to pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR.



"Rešpektovanie medzinárodného práva, demokratických pravidiel, ľudských práv a slobôd, suverenity a teritoriálnej integrity sú nadčasovými predpokladmi rozvoja štátu a spoločnosti. Napriek tomu, ešte aj v 21. storočí, sú ohrozované doma, v Európe a vo svete. Ich obrana a presadzovanie preto zostávajú prioritou slovenskej diplomacie," deklaroval Korčok.



Minister obrany pripomenul, že ústava predstavuje najvyšší právny predpis zaručujúci obyvateľom Slovenska základné práva a slobody, ako aj garanciu demokracie. "Zárukou dodržiavania jej ustanovení sú aj Ozbrojené sily SR, ktorých úlohou je zachovanie mieru, obrana Slovenskej republiky, ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná," skonštatoval Naď.



Mať svoju ústavu, štát a niesť zodpovednosť za svoj osud je podľa Remišovej veľkým privilégiom a zároveň výzvou. "Za tridsať rokov sme prešli cestou turbulencií a bojov o to, ako bude vyzerať naša krajina dnes a ako bude vyzerať krajina našich detí. Zvlášť v dnešnom komplikovanom období je čas postaviť sa výzvam tak, aby sme našu vlasť posunuli k lepšiemu," uviedla vicepremiérka.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) skonštatoval, že vyjadrením úcty k ústave je predovšetkým jej dodržiavanie a rešpektovanie zo strany štátnych orgánov aj občanov. "Súčasná vláda robí všetko preto, aby ústava, zákony a spravodlivosť platili pre všetkých rovnako. Prejavom je tiež slobodná práca polície či orgánov činných v trestnom konaní," deklaroval.



Podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) Ústava SR za 30 rokov od prijatia ukázala svoju opodstatnenosť. "Viac než samotné paragrafy je ale podstatný jej duch. Duch žiadnej ústavy či zákona sa totiž nedá vtesnať do viet, ale treba ho žiť. Treba ho napĺňať dennodenne svojim príkladným životom a postojom k tomuto základnému pilieru slovenskej štátnosti," napísala na sociálnej sieti. Zároveň varovala pred ľuďmi, ktorí sa paragrafmi ústavy radi oháňajú, ale jej ducha v úcte nemajú.