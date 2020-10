Ministri spravodlivosti EÚ diskutovali o sexuálnom zneužívaní detí

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ministri spravodlivosti Európskej únie (EÚ) hovorili o sexuálnom zneužívaní detí, o novej európskej stratégii a skúsenostiach svojich krajín so zabezpečením odstraňovania detskej pornografie z internetu. Slovensko na videokonferencii reprezentoval štátny tajomník rezortu justície Michal Novotný. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Ministri sa venovali úlohe a povinnostiam súkromných spoločností s odstraňovaním detskej pornografie a problémom vyšetrovania tejto činnosti. „Vývoj v oblasti trestnej činnosti sexuálneho zneužívania detí považujeme za veľmi vážny a túto diskusiu za veľmi dôležitú. Citlivo vnímame, že pandémia COVID-19 celkovo nepriaznivú situáciu v tejto oblasti ešte zhoršila. Neobišlo to ani Slovensko," povedal Novotný. SR zaznamenala 145-percentný nárast trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou, sexuálnym zneužívaním a groomingu, čiže vytvárania detskej identity dospelými. "Predstavenú stratégiu EÚ vítame a podporujeme," uviedol tajomník.



Slovensko podporuje odstraňovanie daného obsahu z internetu, avšak takéto odstránenie musí mať jasné pravidlá. Súčasťou systému musí byť zabezpečenie dôkazu skôr, ako dôjde k odstráneniu materiálu z internetu. „Dôležité je nielen blokovať a odstrániť obsah, ale aj zamedziť páchateľom trestnej činnosti v jej pokračovaní a odobrať akýkoľvek výnos z danej trestnej činnosti. To je možné vtedy, ak vyšetrovanie smeruje k odhaleniu páchateľa. Teda bolo by vhodné, aby spoločnosti boli povinné zneprístupniť a nahlásiť inkriminovaný materiál orgánom činným v trestnom konaní,“ vysvetľuje Novotný.



Druhou najdiskutovanejšou témou bol boj proti antisemitizmu a nenávistným prejavom. Ministri spravodlivosti riešili aj digitalizáciu v oblasti spravodlivosti a zriaďovanie Európskej prokuratúry.