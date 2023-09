Ministri Stredoeurópskej päťky hovorili o Ukrajine, migrácii aj OBSE

Viedeň 27. septembra (TASR) – O budúcnosti Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), podpore západného Balkánu na ceste do EÚ, pomoci Ukrajine i nelegálnej migrácii hovorili v stredu vo Viedni ministri zahraničných vecí krajín Stredoeurópskej päťky (C5), informuje TASR.



Šéfovia diplomacie Rakúska, Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska vyzdvihli význam OBSE. Podľa rakúskeho hostiteľa Alexandra Schallenberga sa stáva "vedľajšou obeťou" ruskej vojny proti Ukrajine, keďže Moskva blokuje v OBSE obsadenie hlavných postov, rozpočet i kandidatúru Estónska na predsedníctvo v budúcom roku.



"Potrebujeme OBSE," zdôraznil český minister Ján Lipavský a poukázal na úlohu predchodkyne OBSE (Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) pri prekonaní rozdelenia Európy na bloky.



Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský povedal, že OBSE je stále veľmi užitočná. "Musíme ju udržať na živote," citovala ho agentúra APA.



Schallenberg uviedol, že OBSE je jedinou celoeurópskou platformou pre dialóg a bude potrebná ako komunikačný kanál po skončení konfliktu na Ukrajine. Priblížil kompromisný návrh, podľa ktorého by sa v roku 2024 zachovala predsednícka krajina (Severné Macedónsko), jej vedúci predstavitelia i rozpočet.



Na stretnutí ministrov C5 sa zúčastnila aj generálna tajomníčka OBSE Helga Schmidová. Bez vyriešenia situácie jej mandát vyprší v decembri.



Pätica ministrov sa zhodla na podpore rýchlej integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i posilnení ochrany vonkajších hraníc. Odlišné prístupy načrtli v otázke migrácie. Slovinská ministerka Tanja Fajonová a Lipavský hovorili o snahe "zachovať" či "chrániť" schengenský systém, Schallenberg potvrdil postoj Rakúska, že tento systém nefunguje. Doplnil, že aktuálne sa kontroly na vnútorných hraniciach týkajú polovice obyvateľstva EÚ.



Stredoeurópska päťka (Central 5; C5) vznikla v roku 2020 počas pandémie covidu s cieľom riešiť konkrétne problémy týkajúce sa opatrení, ako je uzatváranie hraníc. Skupina medzičasom diskutuje aj o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.