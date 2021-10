Ministri V4, Slovinska a Rakúska: Vonkajšie hranice EÚ treba chrániť

Budapešť 5. októbra (TASR) – Vonkajšie hranice Európskej únie treba chrániť pred hrozbami spojenými s nelegálnou migráciou, zhodli sa na tom v utorok v Budapešti ministri vnútra krajín Vyšehradskej štvorky s rezortnými partnermi z Rakúska a Slovinska. Podľa agentúry MTI o tom informoval maďarský minister vnútra Sándor Pintér.



Schôdzka, na ktorú pricestoval aj minister vnútra SR Roman Mikulec, sa konala v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo vyšehradskom zoskupení, ktorého členmi sú aj Česko, Poľsko a Slovensko.



Účastníci rokovania sa podľa Pintéra zhodli na nutnosti ochrany európskych hraníc a tento svoj postoj chcú patrične presadzovať aj v rámci EÚ.



Situácia v Afganistane bude podľa maďarského ministra výzvou pre všetky európske krajiny. „Nikto nevie, koľko Afgancov sa vydá smerom do Európy, a nevieme ani to, ako budeme vedieť plniť svoje záväzky týkajúce sa ochrany hraníc tak, aby sme naplnili aj azylové očakávania," dodal Pintér.



Podľa Mikulca sa ministri zhodli aj na odmietnutí zneužívania nelegálnej migrácie na politické ciele, ako to v súčasnosti robí Bielorusko.



„Je potrebné podporovať aj susedné krajiny Afganistanu, ako aj tranzitné krajiny, aby bolo možné Európu chrániť pred migráciou," povedal slovenský minister a zdôraznil dôležitosť rozšírenia Schengenu o Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko.