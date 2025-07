Ministri vnútra krajín EÚ budú rokovať o sprísnení migračnej politiky

Kodaň 22. júla (TASR) - Ministri vnútra členských štátov Európskej únie sa v utorok stretnú na neformálnom zasadnutí v dánskej Kodani, kde budú diskutovať o aktuálnych výzvach v oblasti migračnej a bezpečnostnej politiky. Slovenskú republiku by mala na rokovaní Rady EÚ zastupovať štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a APA.



Hlavnými témami rozhovorov budú repatriácia zamietnutých žiadateľov o azyl, potláčanie nelegálnej migrácie, ako aj boj proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami.



Ministri sa budú tiež zaoberať spôsobmi, ako zvýšiť odolnosť EÚ proti migračným krízam. V posledných mesiacoch sa venuje zvýšená pozornosť najmä možnostiam zefektívnenia únijného systému návratov neúspešných žiadateľov o azyl. V tejto súvislosti sa diskutuje o vytvorení tzv. návratových centier mimo hraníc EÚ, ako aj o posilnení úlohy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Agentúra DPA pripomína, že ministri vnútra Nemecka, Rakúska, Francúzska, Dánska, Poľska a Českej republiky sa už minulý piatok stretli v Bavorsku, kde podporili prísnejší prístup k migračnej politike vrátane dôslednejších deportácií, a to aj do krajín ako Sýria či Afganistan.



Diskusia ministrov má stanoviť politický smer ďalšej práce, konkrétne rozhodnutia sa však na utorkovom neformálnom zasadnutí Rady EÚ neprijmú, poznamenala APA.



Zasadnutie sa začne o 9.00 h. Po 16.00 h je naplánovaná tlačová konferencia, na ktorej by mali vystúpiť traja dánski ministri, eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner a eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová. V stredu bude neformálne zasadnutie pokračovať rokovaním ministrov spravodlivosti.



Dánsko prevzalo rotujúce predsedníctvo Rady EÚ od 1. júla. Počas šesťmesačného mandátu vedie rokovania na všetkých úrovniach Rady EÚ a zabezpečuje kontinuitu jej činnosti.